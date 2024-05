Polémica frase de Milei: «La gente se va a morir de hambre y va a hacer algo para no morirse»

«Va a llegar un momento donde la gente se va a morir de hambre. De alguna manera va a decidir algo para no morirse. No necesito intervenir. Alguien lo va a resolver», afirmó este miércoles el presidente Javier Milei en la universidad de Stanford en EEUU, en medio de la polémica por la falta de entrega de 5.000 millones de kilos de alimentos, en un marco donde la pobreza ronda el 49%.

Esta es la segunda vez en la última semana que Milei se refiere al tema del hambre. Durante de la 81° Exposición Angus en La Rural, sostuvo que «si la gente no llegara a fin de mes se estaría muriendo en la calle«, al responderle a un ciudadano que le recriminó que «la gente no llega a fin de mes».

El mandatario libertario afirmó que la ciudadanía «no es tan idiota» como para no decidir en un momento crítico entre «morir de hambre» o encontrar una solución al problema. «De alguna manera va a decidir algo para no morirse. No necesito que alguien intervenga para resolverme la externalidad del consumo, porque alguien lo va a resolver», dijo en relación al desentendimiento del Estado sobre políticas de incentivo al consumo.

Javier Milei y el «derecho a morirse de hambre»

La frase pronunciada ante el auditorio de la universidad estadounidense recordó al debate que mantuvo con el dirigente Juan Grabois en el canal Net TV en 2022, cuando defendió el «derecho de la gente a morir de hambre».

En el acalorado cruce, el dirigente social manifestaba su posición sobre la ausencia de una libertad total de las personas en una sociedad como la actual, en la que hay millones de pobres: «Si vos tenés que elegir entre no comer y ser explotado por 18 horas, 14 o 10, yo elegiría ser explotado, pero esa no es mi voluntad», dijo.

Frente a esto, el referente libertario Milei respondió «bueno, pero vos también podes elegir si querés morirte», lo que motivó la interpelación del periodista y moderador del debate, Jorge Fontevecchia. «¿Vos sinceramente defendés el derecho a morirse de hambre?», preguntó el periodista. Para su sorpresa, Milei no dio marcha atrás con sus palabras sino que fue más allá y contestó: «Cada uno puede hacer de su vida lo que le da la gana».

Javier Milei, el hambre y la retención de alimentos

En paralelo a la polémica del presidente argentino en EEUU, el Gobierno continúa su disputa con la Justicia y las organizaciones sociales respecto a la entrega de alimentos a comedores comunitarios. Días atrás, se conoció que el Ministerio de Capital Humano mantiene retenidos unos cinco millones de kilos de mercadería en galpones y se reúsa a enviarlos a destino.

El lunes pasado, el juez Sebastián Casanello ordenó a las autoridades nacionales que presentes en un plazo de tres días un “plan de distribución inmediata” de las toneladas de mercadería, pero desde la cartera que conduce Sandra Pettovello apelaron el fallo, por lo que deberá resolver la Cámara Federal, con la posibilidad para el Ejecutivo de que, si fallan en su contra, todavía pueda acudir a la Cámara de Casación y la Corte Suprema.

Mientras tanto, las medidas impulsadas por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, para reducir la elevada inflación dejada por el gobierno anterior y acomodar las variables macroeconómicas, provocaron una feroz caída de la actividad y del consumo, con una retracción del salario que derivó en un aumento de la pobreza hasta el 49%.

Milei cuestionó la intervención del Estado y defendió el ajuste de Luis Caputo

Milei habló este miércoles durante 50 minutos sobre capitalismo, regulación de monopolios y su impacto en el crecimiento económico en el Instituto Hoover de Stanford.

«Cuando más intervención hay, cuando más se violente y se vulnera el derecho de propiedad, la señal que se trasmite cada vez es peor. En el límite, en el socialismo real y propiedad privada, no hay sistema de precios y el sistema se derrumba. Por eso, en todos los lugares donde se aplicó el socialismo fue un fracaso en lo económico, en lo social y en lo cultural. Y además, como exacerba la violencia de los políticos, han terminado asesinado a 150 millones de seres humanos», sostuvo en línea con sus recientes discursos cada vez que viaja al exterior.

Además de abundar en teoría económica, Milei se corrió un poco de eje pera elogiar a Caputo, quien se encontraba en el lugar acompañando al mandatario: «Hizo el ajuste más grande en la historia de la humanidad», sostuvo, mientras los estudiantes comenzaron a aplaudir.

«El sistema de precios es un mecanismo de transmisión de información, de coordinación y de ajuste. El evento se dispara por el intercambio de los derechos de propiedad. Por lo tanto, cuando aparece el Estado e interviene lo que está haciendo el Estado es interferir en el derecho de propiedad. Y al intervenir en el derecho de propiedad, la señal empieza a tener ruido», agregó en su clase.

Al inicio, Milei fue presentado por Rice, la influyente funcionaria en tiempos de la gestión de George W. Bush, quien luego le dijo: «Su clase fue un lujo. Espero que pueda volver».

Además de Caputo, en el auditorio estuvieron la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el titular del Consejo de Asesores Económicos, Demian Reidel, y Gerardo Werthein, embajador en Estados Unidos.

