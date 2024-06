La Pampa coló el reclamo del río Atuel en Mendoza ante Bullrich, Cúneo Libarona y Petri

En la ciudad de Mendoza se realizó la segunda reunión del Consejo Nacional de Seguridad Interior, con la participación de ministros de Seguridad y representantes de las fuerzas de seguridad de todo el país. El encuentro, celebrado en el auditorio Ángel Bustelo, estuvo presidido por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, junto a los ministros de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y Defensa, Luis Petri, así como el gobernador mendocino, Alfredo Cornejo.

El ministro de Seguridad de La Pampa, Horacio di Nápoli, aprovechó la ocasión para visibilizar el histórico reclamo de La Pampa ante las autoridades nacional y funcionarios de todo el país.

«Aprovechando este espacio, quiero hacer una reflexión» indicó di Nápoli, y destacó la importancia del tema. «Nosotros tenemos el río Atuel, que está seco desde hace mucho tiempo, y hay un fallo de la Corte Suprema que determina que la provincia de Mendoza debe entregarnos un caudal de agua, el cual la propia naturaleza indica que debe pasar por nuestra provincia de La Pampa», expresó.

Seguidamente, el funcionario pampeano subrayó su preocupación por las recientes declaraciones de un intendente de una localidad de la provincia cuyana. «En los últimos días escuché una declaración desafortunada de un intendente muy cercano al límite provincial. Límite, no frontera, porque no somos dos países distintos. Somos dos provincias de un mismo país y hay una resolución de la Corte que indica que La Pampa debe recibir un determinado caudal de agua por parte de Mendoza. Esto, para mí, debería ser algo natural conforme al reclamo histórico de nuestra Provincia», completó di Nápoli.

Es relevante recordar que el 16 de julio de 2020, la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió fijar como meta interina un caudal mínimo permanente del río Atuel de 3,2 m³/s en el límite entre La Pampa y Mendoza. Este caudal fue recomendado como instrumento para cesar el daño ambiental ocasionado por la falta de escurrimiento del río Atuel en territorio pampeano.

SEGURIDAD VIAL

En la reunión participaron jefes de las fuerzas federales y del Servicio Penitenciario Federal (SPF), así como altos funcionarios nacionales de lucha contra el narcotráfico y la criminalidad organizada.

Durante el encuentro se abordaron diversos ejes temáticos como el narcotráfico, el control de precursores químicos, la prevención de la violencia en el fútbol, y la formación y prevención de violencias.

El ministro di Nápoli destacó el compromiso de La Pampa en la lucha contra el delito, subrayando la importancia de la cooperación entre las instituciones provinciales y nacionales.

«Es fundamental la articulación entre instituciones, provincias y Nación, para lograr objetivos y llevar adelante políticas que cuiden de nuestra gente», afirmó.

En su intervención también resaltó la creación reciente de la Fiscalía de Delitos Rurales en La Pampa, una medida crucial para abordar el problema del abigeato, considerado ya un delito complejo.

Sobre el Consejo de Seguridad Interior, subrayó que es un espacio necesario para reflexionar sobre estos temas e indicó que con la provincia de Buenos Aires “venimos trabajando de manera colaborativa para abordar diferentes problemáticas en común de manera articulada».

Además, en relación a la presencia de la directora ejecutiva de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), hizo alusión a la temática en base a la postura provincial, habida cuenta de la cantidad de siniestros viales que se registran en las rutas del país, con resultados luctuosos.

“Quisiera aprovechar el espacio para invitar a los y las ministras, que tengan a cargo áreas de Seguridad Vial, a que participen del Consejo Federal de Seguridad Vial porque necesitamos de la presencia de ellos ahí. Es un espacio que fortalece la participación y pone en valor una problemática que nos atraviesa como país”, completó.

“Que no se malinterprete, no es desmerecer el trabajo de subsecretarios y directores que participan representando a las provincias, pero debemos asumir el compromiso y no subestimar la Seguridad Vial. Tenemos siniestros viales con víctimas fatales todos los días y no son solo un número, son personas que se nos van”, agregó.

LEY DE CONEXIDAD JUDICIAL

El Consejo también abordó otros temas, donde Bullrich enfatizó la necesidad de una ley de conexidad judicial para mejorar la coordinación entre la justicia local y la federal.

También destacó la importancia de un control riguroso de precursores químicos para prevenir la entrada de laboratorios de fentanilo en el país, señalando los graves problemas de salud pública que este tipo de drogas han causado en otras naciones.

Además, se refirió a la necesidad de una estrategia federal de formación en seguridad para unificar los estándares de todas las fuerzas de seguridad. “La participación de La Pampa en este Consejo pone de manifiesto el enfoque prioritario que la provincia otorga a la seguridad pública y ciudadana, considerada un tema fundamental junto con la salud, la educación y la asistencia social, especialmente en la situación actual ocasionada por las políticas implementadas por parte del Gobierno nacional. Desde la Provincia se asume el compromiso por la búsqueda constante de articulación con otras provincias y con la Nación para garantizar la seguridad y bienestar de las y los pampeanos”, concluyó.

Comentarios

Comentarios