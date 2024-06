Tránsito, abigeatos y narcotráfico, las preocupaciones de los castenses

Tránsito, abigeatos y narcotráfico fueron las principales preocupaciones que se plantearon en el Foro Vecinal de Seguridad Pública y Ciudadana que se realizó en el Centro Cultural Municipal (CCM) de Eduardo Castex. La secretaria de Gobierno local, Florencia Zumel, admitió que hubo una reducida asistencia, y lamentó la ausencia de vecinos y autoridades de los establecimientos educativos castenses.

La directora General de Prevención Comunitaria y Participación Ciudadana de La Pampa, Fabiana Montañez, participó -el martes- en representación del Ministerio de Seguridad y Justicia. Y explicó que estos foros, enmarcados en la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, se realizarán en todas las localidades pampeanas, exceptuando Santa Rosa y General Pico porque cuentan con Consejo de Seguridad.

La funcionaria provincial indicó que es importante escuchar las inquietudes de los dirigentes de los clubes, autoridades de escuelas y distintos sectores sociales. «Venimos a escuchar las problemáticas y en lo que compete a seguridad nos podemos comprometer a mejorar los aspectos necesarios, y después trabajamos interministerialmente porque surgen temáticas de violencia, tránsito, consumos de sustancias, caballos sueltos y hasta las más impensadas», explicó.

Montañez detalló que en las distintas reuniones que se realizaron hasta el momento, las principales inquietudes vecinales y dirigenciales están centradas en «el consumo entre los adolescentes que no cuentan con la contención familiar necesaria, y el contexto que estamos viviendo donde el común denominador es la preocupación de los adolescentes».

«Cada localidad tiene sus características y la ley nos obliga a hacer un foro por año y eso no implica que no hagamos otra visita y articular con otros ministerios», anticipó.

Preocupaciones castenses.

La secretaria de Gobierno de Eduardo Castex, Florencia Zumel, evaluó positivamente estos foros para «debatir sobre las problemáticas de seguridad que preocupan a los vecinos castenses», e indicó que «en los intercambios surgieron las problemáticas de seguridad que preocupan a los vecinos castenses, se debatió, se intercambiaron posturas y se plasmó todo en un acta» para «continuar realizando estos foros para buscar soluciones a los problemas y continuar detectando algunas falencias que podemos presentar en materia de seguridad».

«Surgieron varios temas, como tránsito donde menores conducen autos o motos o el estacionamiento y circulación de camiones en la zona urbana, todo lo referido a delitos vinculados con el narcotráfico y el tema de abigeatos. Y se evaluaron posibles soluciones y la importancia de la concientización y educación, porque en el tema tránsito por más que se labren infracciones a los menores, si no se toma conciencia de los riesgos para los demás y de la seguridad familiar», detalló.

– Zumel, ¿quedaron conforme con la asistencia porque hubo poca concurrencia de dirigentes y vecinos?

-El tema era importante, (Los dirigentes de) las instituciones concurrieron casi todas, pero hubo pocos vecinos y tampoco asistieron las autoridades educativas. Esta fue la primera reunión, y seguramente la próxima convocatoria sea mejor. La inasistencia mayor fue de (las autoridades de) las instituciones educativas y de los vecinos.

-¿No deberían mejorar las convocatorias para próximos encuentros?

-Desde el ministerio (de Seguridad y Justicia) se nos indicó que hagamos las invitaciones, y estas propuestas, novedades, inicialmente no tienen mucha convocatoria. Nos pasó con la participación ciudadana del Plan Urbanístico, donde la primera reunión no tuvo mucha asistencia y después mejoró. Creo que en esto pasa lo mismo, porque quizás no se valoró o no se tuvo en cuenta la importancia de este foro, para detectar las problemáticas y comenzar a mejorar en las posibles soluciones. Hoy afortunadamente no tenemos delitos graves o atentados contra la propiedad, pero tenemos que tomar recaudos.

