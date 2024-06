Liga Pampeana 2024: Las chicas de Cultural Argentino lideran en Primera División

La quinta fecha del torneo de Primera División de fútbol femenino de la Liga Pampeana de Fútbol, se desarrolló en las instalaciones del Semillero Celeste de Rivadavia de Arata. Cultural Argentino de General Pico lidera la competencia.

En el choque de piquenses, Deportivo Unión perdió 3 a 0 con Costa Brava; Racing Club perdió 4 a 0 con Rivadavia de Arata y Jorge Newbery de Rancul cayó 2 a 0 con Cultural Argentino de General Pico.

POSICIONES

Cultural Argentino, 15; Costa Brava, 12; Jorge Newbery, 9; Rivadavia de Arata, 6; Racing Club, 3; Deportivo Unión, 0.

PRÓXIMA FECHA

Deportivo Unión vs Racing Club Cultural Argentino vs Costa Brava Rivadavia de Arata vs Jorge Newbery

