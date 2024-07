«No hay libertad si no hay un plato de comida en cada hogar», afirmó Ziliotto

En el acto por el Día de la Declaración de la Independencia realizado en Toay, el gobernador Sergio Ziliotto afirmó que «la única manera que se garantiza libertad, con inclusión e igualdad de oportunidades es a partir de un Estado fuerte». «No hay libertad si no hay un plato de comida en cada hogar; si día a día pierden miles sus puestos de trabajo; si los jubilados después de trabajar toda una vida, con o sin aportes, el Estado los deja de lado, no hay libertad si a esa libertad la administran los poderosos», afirmó.

El gobernador Sergio Ziliotto encabezó -este martes- el acto central del Día de la Declaración de la Independencia en Toay, donde instó a «cumplir con los mismos sueños que tuvieron los patriotas de 1816, para que esa independencia, esa soberanía y esa libertad sea para todos los argentinos y para cada uno de los pampeanos».

«El término libertad ha sido tomado lamentablemente con una liviandad asombrosa. Se hacen cosas en nombre de la libertad. Pero la diferencia es quien la ejecuta, los poderosos o el Estado. No hay libertad si no hay un plato de comida en cada hogar, si día a día pierden miles sus puestos de trabajo, si los jubilados, después de trabajar toda una vida con o sin aportes, los deja de lado, no hay libertad si la administran los poderosos», aseguró.

Ziliotto fue recibido por el intendente Ariel Rojas en el Salón de Acuerdos del municipio toayense. La comitiva se trasladó hacia la Iglesia María Auxiliadora donde se realizó el tradicional Tedeum. Posteriormente, en el club Sportivo Toay, fue el acto central. Al finalizar, hubo un locro popular sobre la Avenida 9 de Julio.

Por el frío, la ceremonia se realizó en el gimnasio del Club Sportivo Toay, localidad que hoy cumplió 130 años de su fundación. Participaron ministros, ministras, intendentes, legisladores provinciales y autoridades de la Policía, el Ejército Argentino y la Universidad Nacional de La Pampa, entre otros.

También estuvieron presente las banderas de ceremonia de las escuelas 5, 62, 125, 205, 265; secundarios Claro en el Monte, Olga Orozco e Instituto Toay; Inclusión Educativa, Formación para Jóvenes 14, y el Instituto Superior de Santa Rosa. También las banderas de ceremonia del Ejército.

«INDEPENDENCIA, SOBERANÍA Y LIBERTAD»

Ziliotto, en el inicio del discurso, dijo que «es un placer estar en Toay, y más hoy al compartir un aniversario más del 9 de julio y un nuevo cumpleaños».

Recordó que hace 208 años “un grupo de patriotas impulsados por sus ideales tomaron las decisiones de empezar a ser un país, una nación, una patria. Fuera del colonialismo, fuera de esas órdenes que llegaban tras el océano».

«Cuando uno recuerda y relee los detalles, surgen tres valores, tres objetivos que movieron a esos hombres y mujeres a llevar adelante una epopeya. Esos objetivos son claros y relevantes y son la razón que le dio sustento a la patria: independencia, soberanía y libertad», afirmó.

Agregó que «en esa conjunción de los tres valores, ninguno vale por sí mismo, es como la sociedad, crece desde lo colectivo, no desde lo individual. En la gestión de Gobierno, cuando se cumple con el mandato popular, debe repetirlos: independencia, soberanía y libertad».

Destacó que la «independencia es la que nos permite, como hace 208 años, tomar la decisiones por nosotros mismos, no depender de nadie. El ejercicio de la independencia es la soberanía, y cuando se le agrega la libertad, ideológicamente tiene que llevar un motor para que eso valores se trasformen en realidad y el único que lo garantiza es un Estado fuerte».

«LIVIANDAD ASOMBROSA»

El gobernador se refirió al uso de la palabra libertad que se le está dando en el último tiempo. «Libertad es un término que ha sido tomado con una liviandad asombrosa, a todo se le pone que hacen las cosas en nombre de la libertad. La diferencia es como la libertad se transforma en realidad, es quien la ejecuta: los poderosos o el Estado», se preguntó.

«No hay libertad si no hay un plato de comida en cada hogar, si día a día pierden miles sus puestos de trabajo, si los jubilados después de trabajar toda una vida, con o sin aportes, el Estado los deja de lado, no hay libertad si esa libertad la administran los poderosos», afirmó.

«La única manera que se garantiza libertad, con inclusión e igualdad de oportunidades es a partir de un Estado fuerte. Eso es lo que tenemos que discutir, más y mejor Estado, ser protagonistas de nuestro propio destino haciendo y honrando ese pensamiento, ese valor y esa tarea que nos marcaron nuestros próceres», enfatizó.

«Tenemos un camino y valores que respetar y vamos a cumplir con los mismos sueños que tuvieron los patriotas de 1816, para que esa independencia, esa soberanía y esa libertad sea para todos los argentinos y para cada uno de los pampeanos», concluyó.

