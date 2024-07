En el norte pampeano cerraron comercios y despidieron un centenar de trabajadores

El Centro de Empleados de Comercio (CEC) de General Pico, registró -desde diciembre a la fecha- en el norte provincial, el cierre de más de una treintena de empresas y el despido de más de un centenar de trabajadores.

“En la mini región que es General Pico y el norte de La Pampa hasta diciembre veíamos que teníamos problemas de inflación y algún problema de desabastecimiento, pero la cantidad de empresas registradas y de empleados crecían, o al menos se mantenían. De diciembre a la fecha, la tendencia es otra. Han desaparecido 32 empresas y hay 105 empleados menos. Esto ocurre desde diciembre de 2023 hasta ahora”, dijo el secretario gremial del CEC, Nino Caraffini, a cronistas del diario La Arena.

“Todavía no tenemos los números de junio porque el vencimiento para los registros cortó el 15, pero en recaudación todo indica que para este mes va a seguir. Suponemos que va a ser cada vez peor”, dijo.

Caraffini marcó que estas cifras corresponden al empleo formal y que sería mucho mayor, si se contabilizaran los despidos en la economía informal.

“Yo hablo de empleo registrado, formal, no te olvides que tenemos el 50 por ciento de la economía en negro. Ese es el empleo del que no tenemos registro y es el que primero se corta. Estos números son para el empleo registrado, y si le sumas el no registrado, le sumamos una cantidad de gente bastante interesante”, indicó.

DESPIDOS

El dirigente gremial subrayó que “la realidad es preocupante”, porque “tenemos menos empleados de comercio y menos empresas aportantes”.

Estas cifras de cierres y despidos, se corresponden al área donde tiene jurisdicción el CEC local, que es la ciudad de General Pico y otras 17 localidades del norte pampeano.

“El CEC de General Pico abarca a General Pico y a los otros 17 pueblos que hay al norte. Entonces tenemos 4.000 empleados de comercio y mil empresas. Ahora cambió la tendencia, porque tenemos 32 empresas menos”, señaló.

También dio cuenta que además de los despidos, el comercio busca una reducción de costos, y que en ello entra a jugar la variable de la reducción de la jornada laboral o la precarización del empleado y empleada.

“Donde está el achicamiento, está la reducción de horas y también está la precarización directa del que trabaja ocho horas, pero le pagan la mitad en blanco y la mitad en negro. Hay una constante en esto, los empleados de comercio hasta diciembre teníamos un problema que era la inflación. Hoy seguimos teniendo inflación, un poco menos, pero ahora, no en febrero. El problema nuestro ahora es el trabajo. No sabemos si este mes nos vamos a encontrar con un telegrama de despido o no, es un problema muy serio”, dijo.

SALARIOS

Por último, Caraffini indicó que el sector logró un ajuste en paritarias para el período de junio a agosto inclusive, aunque no sin muchos problemas.

“Las cámaras empresarias reciben notas de las zonas más lejanas del país y le piden a la CAME que no den aumentos, porque no pueden pagar el sueldo de ahora, por la reducción de la actividad. Juntar a la Federación con la parte empresaria se está haciendo cada vez más difícil. Si bien ahora tenemos un aumento que se repartió entre junio, julio y agosto y que parece que va a contener la inflación que va a pasar en esos meses, deberíamos pensar en recuperar un salario que viene cayendo hace varios años y nos estamos conformando con tener paritarias”, sostuvo.

