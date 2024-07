Aporte Solidario: La oposición nuevamente bloqueó el tratamiento y argumenta «inconstitucionalidad»

Los diputados de los bloques de la UCR, PRO y Comunidad Organizada (CO) hoy nuevamente no se presentaron en la sesión de la Cámara de Diputados de La Pampa, para frenar el tratamiento del Aporte Solidario. Desde la oposición emitieron un comunicado de prensa, indicando que no asistieron a la sesión porque -desde su análisis- el proyecto de ley «es inconstitucional».

Lo mismo ocurrió en la sesión anterior, cuando los opositores no aceptaron avanzar con el debate en el recinto y no dieron quórum para habilitar el tratamiento del proyecto de ley impulsado por el gobernador Sergio Ziliotto para garantizar el acceso a los alimentos de los sectores más vulnerables ante la crisis actual.

Ante la falta de quórum, la presidenta de esta Legislatura, Alicia Mayoral, ateniéndose al reglamento de la Cámara, otorgó 15 minutos, a la espera que los legisladores faltantes se sumaran a los del oficialismo, para poder dar inicio a la novena sesión ordinaria para hoy convocada.

Como eso no ocurrió, transcurridos largamente los 15 minutos de espera, la presidenta dio por fracasada la sesión.

Previamente a eso, Mayoral, recordó ante todo el personal de la Legislatura, que se dio cita en el recinto, a quien supo desempeñarse como agente legislativo por más de 30 años, Tomás Trejo, recientemente fallecido.

«Vamos a recordar a Tomás. Vamos a pedir en esta casa un minuto de silencio para ese gran compañero de trabajo que fue Tomás en vida», expresó Mayoral. La ceremonia culminó con un sentido aplauso.

SEGUNDO FRACASO

Es la segunda vez que el proyecto de aporte solidario queda sin quórum. A principios de año, la oposición también trabó y no bajó al recinto como hoy para tratar el proyecto de ley de emergencia en obra pública, que envió Ziliotto para continuar las obras abandonadas por la Nación y luego solo se aprobó por mayoría del Frejupa.

El proyecto impone aportes -por seis meses- de los bancos y las financieras, del Casino, de funcionarios de altos ingresos y grandes contribuyentes, con el fin de recaudar $17.500 millones para garantizar la asistencia alimentaria de los sectores más vulnerables. La oposición pretende que no se afecte al sector financiero.

“ES INCONSTITUCIONAL”

Los diputados que integramos los bloques UCR, PRO-MID y CO de la Legislatura Pampeana, no vamos a avalar con nuestra presencia la creación de nuevos impuestos ni tampoco el avasallamiento del gobernador Sergio Ziliotto a esta Cámara de Diputados, obligándonos a votar algo inconstitucional, indicaron en un comunicado de prensa.

Plantearon que la Constitucional Provincial establece que una ley que autoriza gastos, requiere de una “mayoría especial” del cuerpo legislativo, y el oficialismo “insiste” en el tratamiento del proyecto de ley “con mayoría simple”. En este punto desde el oficialismo sugirieron que den tratamiento al proyecto, y después concurran a la Justicia.

Según la oposición, el oficialismo “no está dispuesto a consensuar” con los sectores no oficialistas. “Nosotros seguimos proponiendo alternativas a través del diálogo para construir en conjunto la agenda legislativa”, expresaron.

“Ante la imposición del oficialismo, nos vemos obligados a no dar quórum en la sesión del día de la fecha para no ser cómplices de este acto inconstitucional, por respeto y en defensa del voto popular que cambió la composición de la Legislatura de nuestra provincia”, concluyeron.

