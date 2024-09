Álvarez entregó créditos de Economía Social en Parera y Trenel

El ministro de Desarrollo Social y DDHH, Diego Álvarez, encabezó los actos de entrega de créditos de Economía Social en las localidades de Parera y Trenel, y los municipios fueron beneficiarios del programa “Participación Comunitaria”.

Álvarez destacó, dirigiéndose a los emprendedores, que “aún en los momentos más difíciles, eligen a la economía social como una salida, como el camino para realizarse, junto a sus familias”.

“El gobernador Sergio Ziliotto sabe y conoce de la cuestión social en la provincia, por eso, la presencia del Estado pampeano se hace efectiva en cada una de las localidades de la provincia, sin tener en cuenta si son localidades grandes o chicas, ni teniendo en cuenta a quiénes votaron. Para nosotros hay pampeanas y pampeanos a los que acompañar”.

“Todos los días nos estamos levantando y viendo que el gobierno nacional produce quita de beneficios a jubilados, a personas con discapacidad, a clubes, a cooperativas, a la obra pública, a la salud y a la educación, y acá no podemos mirar para otro lado….la provincia y los municipios debemos hacernos cargo, porque no queremos ver a nuestras vecinas y vecinos sufriendo un ajuste del que no son responsables”, añadió. T

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

Dentro del programa “Participación Comunitaria”, el municipio de Parera obtendrá apoyo para el dictado de Cursos de Orientación Laboral y de Formación Profesional, priorizando la participación de los jóvenes desocupados de la localidad.

A su vez, la Municipalidad de Trenel podrá adquirir equipamiento para continuar con el desarrollo de la huerta comunitaria, permitiendo trabajar con mayor comodidad, realizar invernaderos y reparar la planta de agua para riego.