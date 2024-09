Profesor de Castex entrena un equipo de Primera División de Indonesia

Desde el Barrio Calandri de Eduardo Castex a un hotel de Bali para entrenar a un plantel profesional de la Liga de Indonesia. Así fue el último recorrido del profesor Jonathan Robledo, quien actualmente se encuentra en el cuerpo técnico del reconocido ex delantero argentino Juan Esnaider en el PSBS Biak de la Liga Profesional del país asiático.

«Mirá, surgió la posibilidad, no tenía pasaporte, no tenía valijas y pedí prestados 100 dólares para comprar algo en un aeropuerto por si tenía que estar muchas horas. Y hace un mes y medio que estoy en Indonesia con un contrato FIFA de dos años y adaptándome a las costumbres de este país», relató ayer Robledo.

«Tuve la posibilidad de venir a continuar el proceso de un profesor argentino en la preparación física de un equipo de Primera División profesional. Y la verdad es que todavía no caigo. Es difícil y estoy con muchas ganas de trabajar en un país donde no es fácil la adaptación, pero los estadios son maravillosos y jugamos con 50 mil personas en las tribunas», destacó en una comunicación telefónica con el programa Fervor Deportivo, que se emite por Radio DON de esta localidad.

El PSBS Biak, que perdió los dos primeros partidos en la Liga de Indonesia, cuenta en su plantilla conn los futbolistas argentinos Julián Velázquez (ex Independiente y Rosario Central), Gabriel Esparza (ex Colón de Santa Fe) y Gabriel Argañaraz (ex San Martín de Tucumán).

El cuerpo técnico tiene expectativas de revertir la situación. El ex River Plate y Real Madrid, Juan Esnaider, es una de las tantas figuras que tiene la Liga indonesia, donde hay una fuerte inversión económica para reforzar los planteles, que actualmente pueden contar hasta con ocho extranjeros. «A Esnaider lo veía en televisión, y de repente me encuentro trabajando con él en Indonesia», expresó -aun sorprendido- el preparador físico castense.

«¿Cómo es?, un tipo que ve el fútbol de manera muy simple y no pide cosas extraordinarias, como puede ser en La Pampa entrenadores como Patricio Mac Allister o el «Tuco» Leguizamón, con quienes uno aprende cosas que no están en los libros, que no te dicen en una capacitación», expresó.

Gran experiencia.

Robledo se refirió a esta posibilidad que surgió en su carrera deportiva, recordando al profesor y ex futbolista castense Germán Libois, quien «siempre nos transmitió que con honestidad, con trabajo y respeto, y tratando a las personas como nos gusta que nos traten a nosotros, siempre se puede progresar y alcanzar objetivos».

Robledo fue árbitro y se recibió de profesor de Educación Física en General Pico. Trabajó en Estudiantil de Eduardo Castex, Deportivo Mac Allister y Deportivo Alpachiri, entre otros clubes pampeanos; después pasó por las formativas de Talleres de Córdoba y tuvo una experiencia en Unión de Sunchales en el Torneo Federal A.

«En el fútbol a veces surgen posibilidades que te sorprenden. Hoy estoy intentando por primera vez de disfrutar algo, porque siempre me privé de cosas por estudiar, por capacitarme o por trabajar», reflexionó.

«En mi caso nunca me quedé fijo en un lugar, siempre aspire a ir por un poco más, porque tengo una frase cabecera que no es fácil, pero va a valer la pena», transmitió.

En Indonesia tiene una rutina que comienza a las 6. A las 7 está en la oficina del club y una hora después comienza el entrenamiento. A las 11 se almuerza, a las 15 se merienda y a las 19 horas se cena. «Acá todos los días tenemos más de 30 grados, hay sol hasta las 18 horas y de golpe se oscurece, Por eso esos horarios serían como los tradicionales en Argentina. Es un lugar muy turístico, pero nosotros vivimos en una burbuja deportiva», concluyó.