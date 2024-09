Torneo Provincial 2024: All Boys de Santa Rosa, Ferro de General Pico y Alvear FC son los líderes

All Boys de Santa Rosa goleó, lidera la Zona A y ya se metió en cuartos de final del Torneo Provincial “José Aragones”, mientras que Ferro Carril Oeste de General Pico subió a la punta de la Zona C y Alvear FC ahora está en la cima de la Zona D; y en la Zona B el liderazgo lo comparten Atlético Santa Rosa y Costa Brava de General Pico. La cuarta fecha comenzó el sábado y finalizó hoy. RESULTADOS – POSICIONES Y PRÓXIMA FECHA

ZONA A

En Eduardo Castex, Racing Club derrotó 1 a General Belgrano de Santa Rosa, con un tanto de Leandro Zacarías de penal; y fue expulsado el mediocampista Fabián Giaccone en el equipo santarroseño.

En Santa Rosa, All Boys goleó 8 a 0 a Juventud Regional de Miguel Cané, con goles convertidos por Nicolás Ovando –en cuatro ocasiones-, Jerónimo Gutiérrez –en tres oportunidades- y Giuliano Guinchinao.

POSICIONES: All Boys, 12; Racing Club, 7; General Belgrano, 4; y Juventud Regional, 0.

PRÓXIMA FECHA: All Boys vs General Belgrano y Juventud Regional vs Racing Club.

ZONA B

Deportivo Alpachiri y Ferro Carril Oeste de Realicó empataron –sin goles- el sábado; y Costa Brava derrotó 3 a 1 a Atlético Santa Rosa, con goles de Facundo Rojas, Ramiro Fredes y Maximiliano Palacios, y descontó Emiliano Cocco para los santarroseños; y fue expulsado Javier George en los capitalinos.

POSICIONES: Atlético Santa Rosa y Costa Brava, 6; Ferro de Realicó y Deportivo Alpachiri, 5.

PRÓXIMA FECHA: Costa Brava vs Ferro de Realicó y Atlético Santa Rosa vs Deportivo Alpachiri.

ZONA C

Los dos partidos de esta zona se jugaron el sábado. En Trenel, All Boys empató –sin goles- con Deportivo Winifreda; y en Jacinto Arauz, Independiente perdió 2 a 1 con Ferro Carril Oeste de General Pico, con anotaciones de Sebastián Marlia para los locales y Marco Pérez y Federico Valsichik para los piquenses, y fue expulsado el entrenador norteño Walter Gonzalo.

POSICIONES: Ferro de General Pico, 6; All Boys de Trenel y Deportivo Winifreda, 5; e Independiene de Jacinto Arauz, 4.

PRÓXIMA FECHA: Independiente de Jacinto Arauz vs Deportivo Winifreda y Ferro de General Pico vs All Boys de Trenel.

ZONA D

Alvear FC venció 3 a 1 a Atlético Macachín, con goles de Gonzalo Arriola, Matías Steib y René Meyreles para los norteños, y Lautaro Marinelli convirtió para los sureños.

Y en General Acha, Unión Deportiva Campos perdió 1 a 0 con Sportivo Independiente, y el tanto piquense fue marcado por Lucas Ortiz.

POSICIONES: Alvear FC, 8; Atlético Macachín y Sportivo Independiente, 7; y Unión Deportiva Campos, 0.

PRÓXIMA FECHA: Alvear FC vs Sportivo Independiente y Atlético Macachín vs Unión Deportiva Campos.