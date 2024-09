Sequía en La Pampa: Nación demora asistencia y pisa créditos

El subsecretario de Asuntos Agrarios de La Pampa, Ricardo Baraldi, anticipó que la sequía redujo un 13 por ciento la siembra de girasol, dado que los productores «no quieren arriesgar porque los pronósticos no son buenos». El funcionario provincial también estimó que el rodeo vacuno bajará «entre el 1,5 ó 2 por ciento que representan entre 150.000 y 200.000 animales». El entrevistado adelantó que los pronósticos «no son buenos» para el futuro inmediato, y confirmó que desde el gobierno provincial ya se entregaron a los productores de 34 localidades mas de 458 millones de pesos para asistencia alimenticia.

Baraldi participó de los actos oficiales de la XXV edición de la Fiesta provincial del Agricultor en la localidad de Arata, y consideró «un honor» participar «en estas celebraciones para acompañar» a los organizadores y los productores, con quienes «trabajamos a diario para alcanzar buenos resultados en conjunto».

Lamentó que ya se alcanzaron las 11 millones de hectáreas declaradas en emergencia agropecuaria, y actualmente se está evaluando la ampliación a zonas de General Pico, Speluzzi y Vértiz. «Para declarar la emergencia agropecuaria se deben estimar pérdidas y otros factores. No es lo mismo una sequía en el oeste con pastizales naturales porque es una zona básicamente de cría, que en otras zonas con otros cultivos que hoy tienen variedades genéticas que son más resistentes a la sequía», explicó. Y ejemplificó que en la zona norte de La Pampa «con 10 milímetros recuperan los suelos y en el oeste con ese caudal no hacemos nada».

«Continuamos con los monitoreos porque no descartamos incorporar más zonas, porque lamentablemente hace más de dos años que venimos atravesando sequías y no hay pronósticos alentadores de lluvias. Esperamos algunas precipitaciones para encarar la siembra de la (cosecha) gruesa con humedad en los suelos», expresó.

Pronósticos erráticos.

«Los pronósticos (meteorológicos) no son buenos, son erráticos porque dan tormentas que a los dos días desparecen. La verdad que el clima nos viene jugando una mala pasada», destacó Baraldi.

En las últimas semanas «llovió en toda la provincia, pero fueron pocos milímetros», evaluó. «En algunas zonas permitió mejoras, pero otras regiones siguen malas porque esto viene de arrastre. Encima nos agarró con campos cargados de hacienda y el suelo está tan compacto que se hace más complicado», relató.

Demoran homologación.

«Las declaraciones de emergencia agropecuaria nos permiten ayudar a los productores en la alimentación y líneas crediticias para continuar haciendo los quehaceres del campo», expresó el funcionario de la cartera de la Producción.

Reveló que actualmente «Nación esta demorando la homologación de la declaración de la emergencia agropecuaria».

«Fuimos -continuó- a la reunión de emergencia nacional donde reconocieron nuestros decretos, pero todavía estamos a la espera que se homologue el decreto a nivel nacional, para que los productores tengan mayores beneficios».

«Hoy los productores tienen los beneficios del BLP, con la homologación nacional pueden acceder a los beneficios que puede otorgar el Banco Nación, pero también pueden tener beneficios con Ganancias y la cuestión impositiva. No somos la única provincia a la cual no le están declarando la emergencia agropecuaria», destacó.

-Baraldi, ¿Nación demora la declaración de Emergencia Agropecuaria para ganar tiempo y reducir los aportes para los productores afectados?

-Sí. Es tratar de ganar tiempo, pero es un poco más de lo mismo que están haciendo, porque desconocen las economías regionales, desconocer la realidad productiva del campo, porque lo que no llovió no se recupera, lo que no salió no se recupera. Esta pérdida de tiempo es hacer perder credibilidad a los productores de las políticas de desarrollo agropecuario que impulsa el gobierno provincial. Hoy Nación nos cortó gran cantidad de fondos, los fondos del Plan Ganadero y eliminó las leyes Ovinas y Caprinas, que eran políticas de economías regionales, que al eliminarlas te das cuenta que desconocen el interior productivo.

-La derogación de esas leyes y la eliminación de fondos para el Plan Ganadero, ¿cómo repercutirá en La Pampa?

-En La Pampa ya está repercutiendo. Son los primeros nueve meses de un gobierno que lamentablemente planteó muchos cambios, pero nunca planteó políticas para el desarrollo productivo del interior. El impacto será grande, porque hoy ya no estamos recibiendo fondos del Plan Ganadero que utilizábamos para subsidiar tasas de los créditos, entonces los créditos siguen estando a una tasa alta. En diciembre teníamos 25 líneas crediticias activas para todas las producciones, y hoy tenemos una sola línea (de créditos) con tasas muy altas, y estamos esperando para definir cómo continuamos ayudando a los productores.

-Poco para los productores del interior y todo para los grupos económicos concentrados.

-No entienden lo del interior productivo, están para las grandes corporaciones. Quieren desfinanciar los institutos científicos técnicos, porque no entienden que la producción necesita la tecnología y la investigación. Suprimen programas productivos, porque para ellos el negocio pasa por las grandes corporaciones que gobiernan para unos pocos, y es totalmente opuesto a la política del gobernador Sergio Ziliotto que gestiona para todos los pampeanos.