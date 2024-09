Decomisaron e incineraron 758 kilos de carne que trasladaban a Catriel

El procedimiento se realizó –el martes a la tarde- con la participación del personal del Área de Seguridad Rural de la UR IV.La camioneta Toyota Hilux se dirigía hacia Catriel contrabandeando 758 kilogramos de carne vacuna, que finalmente fue incinerada en el Relleno Sanitario municipal.

El conductor el acompañante manifestaron “de manera espontánea” que trasportaban productos cárnicos, por lo cual fueron trasladados hasta la sede de la UR IV, y con la presencia de testigos civiles y el inspector de Bromatología se constató que los cortes cárnicos iban en un vehículo inadecuado, sin cadena de frío y violentando las normas de traslado de alimentos.

La policía inició una actuación por “S/Inf. Ley Provincial Nro 817 Art. 26 inc. C y D, Art. 29 inc. C y E” con intervención de la Dirección de Ganadería de La Pampa, y se procedió al secuestro de la carne vacuna, un cuchillo tipo criollo con vaina de cuerno y la pick up.