Torneo Provincial 2024: Así quedaron los cruces de cuartos de final

El Torneo Provincial “José Aragonés” definió los ocho equipos que disputarán los cuartos de final, desde el próximo fin de semana, en partidos “de ida y vuelta”. En esta instancia competirán seis equipos de la Liga Pampeana y dos de la Liga Cultural. La particularidad será en dos cruces se enfrentarán equipos que ya jugaron en la fase clasificatoria.

LOS CRUCES

Por una de las llaves, All Boys de Santa Rosa (1 Zona A) se enfrentará con Ferro Carril Oeste de General Pico (2 Zona C) y All Boys de Trenel (1 Zona ) será el rival de Racing Club de Eduardo Castex (2 Zona A).

En la otra llave, Alvear FC (1 Zona D ) se cruzará con Sportivo Independiente (2 Zona D) y Costa Brava de General Pico (1 Zona B) se medirá con Atlético Santa Rosa (2 Zona B).