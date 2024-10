Vaciamiento del BNA en La Pampa: Palazzo advirtió que declararía el «conflicto nacional»

“No nos va a temblar el pulso de declarar un conflicto nacional si esto no se resuelve”, advirtió el secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo. En una entrevista, mencionó el anuncio del cierre de las sucursales del Banco Nación en varias localidades pampeanas y sostuvo que no permitirán que el gobierno de Milei utilice como argumento la “falta de rentabilidad” porque es una entidad pública. El martes se reunirán las autoridades del banco y de la asociación en el Ministerio de Trabajo de Nación.

El diputado nacional por el Frente de Todos y el titular de La Bancaria desde 2009 fue invitado ayer al programa APU que se emite por el canal de Youtube de Gelatina. El espacio es conducido por Agustín Mina, Manuela Bares y Diego Moneta.

Durante la entrevista realizó un análisis sobre la situación económica del país y dedicó unos minutos a la intención de privatización del Banco Nación y la “venganza” que estableció el Gobierno nacional con La Pampa tras el anuncio de cierre de sucursales, publicó el diario La Arena.

En primer lugar destacó “el gran laburo militante de compañeros y compañeras con el apoyo de la comunidad porque logramos instalar que el banco no debía ser privatizado y se juntaron rápidamente un millón de firmas. Esas firmas fueron llevadas al Congreso de la Nación y el Banco Nación y sus empresas vinculadas salieron del proceso de privatización”.

Sin embargo, “la mal denominada Ley Bases establece en uno de sus artículos la posibilidad de modificar la situación jurídica de los entes y de las sociedades del Estado, por lo cual queda dentro de lo que el Estado puede transformar en sociedad anónima. Inexorablemente, van a tener que pasar por el Congreso porque la carta orgánica del banco –que establece que es un ente autárquico del Estado- es una ley nacional. Hay pasos hacia la privatización y debemos estar muy atentos”.

LA PAMPA

También fue consultado sobre el conflicto en nuestra provincia. Palazzo lo explicó de la siguiente manera: “Cerraron una cantidad de sucursales en La Pampa porque el Gobierno provincial subió impuestos. Hay que reconocer que el Gobierno nacional decidió secar de recursos a las provincias al no enviarle partidas que son coparticipaciones no automáticas, fondos docentes, de transporte, más la caída de recaudación de las provincias. Para elevar su nivel de ingreso o equipararlo, las provincias empiezan a generar impuestos o cargas impositivas. En este caso, en La Pampa decidió ir por el juego y los bancos y subió una tasa de ingresos brutos del 7 % al 15,5 %, que tiene un impacto fuerte. Hay que aclarar que es impuesto temporario, hasta diciembre”.

“Primero el banco decidió cerrar la Gerencia Zonal y luego las sucursales. Está claro que el Gobierno nacional presionó porque no envió recursos y el banco ahora presiona por el aumento de impuestos. Es una asfixia a la provincia”, aseguró el titular de La Bancaria.

Afirmó que la decisión del Gobierno provincial “debería discutirse un poco más, de si hoy cargar un impuesto sobre entidades financieras implica cargar impuestos a los créditos porque lo termina pagando a una pyme o quizás no haya el suficiente crédito”. Asimismo, Palazzo sostuvo que “lo que hizo el banco está absolutamente mal, lo repudiamos y lo denunciamos ante el Ministerio de Trabajo”.

“Venganza”.

En ese marco, señaló que no permitirán que “avancen con la cierre de sucursales por ‘falta de rentabilidad’ porque es un banco público. Ellos dicen que las sucursales no son rentables, pero dejan comunidades enteras sin la posibilidad de cobrar como en el caso de jubilados que eligieron el Banco Nación o sin posibilidades a los clientes de créditos. Tiene una presencia importante para la comunidad económica de La Pampa”.

“La decisión que se tomó es una venganza con el Gobierno provincial, pero en el medio están los trabajadores y la comunidad que recibe el servicio del banco”, lamentó y contó que fueron convocados por el Ministerio de Trabajo para el martes, junto con las autoridades el banco, “para comenzar una discusión sobre este tema”.

“Si el banco no lo resuelve, garantizando los puestos de trabajo, los salarios, las condiciones de trabajo y la presencia de sucursales, va a tener un conflicto de orden nacional con la Asociación Bancaria porque no nos va a temblar el pulso de declarar un conflicto nacional si esto no se resuelve”.