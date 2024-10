TRFA 2024/2025: All Boys de Santa Rosa y Costa Brava, debutaron con triunfos

Por la primera fecha del Regional Amateur, All Boys le ganó 3 a 1 a Atlético Santa Rosa en el estadio Ramón Turnes de la capital pampeana. El partido se disputó ante un interesante marco de público. En General Pico, Costa Brava venció –por el mismo resultado- a All Boys de Trenel.

Los equipos pampeanos integran la Zona 10 de la Región Pampeana Sur del Torneo Regional Amateur (TRFA 2024/2025).

TRIUNFO AURIAZUL

Los goles auriazules fueron convertidos por Agustín De Giovanni, Jerónimo Gutiérrez y Nicolás Ovando; en tanto que Nicolás Sereno Lezcano marcó el descuento para el Albo.

Sergio Guerra, director técnico del conjunto visitante, fue expulsado por el árbitro del encuentro debido a sus protestas.

VICTORIA COSTERA

Por su parte, Costa Brava derrotó 3 a 1 a All Boys de Trenel en el estadio Nuevo Pacaembú de General Pico.

Los goles costeros fueron marcados por Eric Soloppi, Agustín López -de penal- y Ramiro Fredes –también de penal-, mientras que Tiago Guzmán descontó para el visitante.

POSICIONES

All Boys de Santa Rosa y Costa Brava, 3 puntos; Atlético Santa Rosa y All Boys de Trenel, 0.



PRÓXIMA FECHA

All Boys de Trenel vs All Boys de Santa Rosa

Atlético Santa Rosa vs Costa Brava.