Kohan recomendó “no apresurarse” para incorporar la vacunación contra el Dengue

El ministro de salud, Mario Kohan, y la directora general de Epidemiología, Ana Bertone, participaron en la reunión de la comisión de Legislación Social y Salud Pública, de la Cámara de Diputados de La Pampa, que se reunió para tratar varios proyectos. Uno de los temas fue el proyecto de ley de creación del Plan Integral de Lucha y Prevención contra el Dengue en el ámbito provincial. También se analió la resolución que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (PEP) un informe sobre la situación y las acciones en relación con el alphavirus-encefalomielitis equina del oeste, y el pedido de informes al PEP sobre la creación del Programa Provincial Materno-Infantil de Detección, Tratamiento y Erradicación de la Enfermedad de Chagas, ley nacional 26.281.

El ministro Kohan expresó que tanto el Dengue como la Covid 19 llegaron para quedarse. «El dengue es un problema que afecta a toda la comunidad, por lo que es fundamental la articulación del gobierno provincial junto con la plena incorporación de los municipios para enfrentar esta situación», afirmó.

«A diferencia de la Covid -continuó Kohan- el dengue es transmitido por un vector que nos pica, nos infecta y nos enferma. La primera barrera en esta lucha es el control del vector. Sin embargo, es una batalla desigual porque es imposible eliminar por completo a los mosquitos del planeta. De hecho, muchas acciones humanas empeoran la situación, y el cambio climático solo va a generar mayores catástrofes».

“Los huevos que dejan los mosquitos pueden durar hasta un año. Además, el mosquito ha mutado y ahora es resistente a la fumigación», alertó.

“AUMENTO BRUTAL”

Bertone, por su parte, sostuvo que la situación del dengue varía en cada provincia: «Llevamos mucho tiempo trabajando en este tema. El aumento de casos ha sido brutal, y hemos visto cómo el número se ha incrementado con cada temporada”.

“En la provincia, hemos registrado en la última temporada más de 400 casos, de los cuales el 56% son autóctonos. Siempre hemos avanzado en la prevención junto a los municipios. Este año, en particular, desde el Ministerio hemos implementado dos líneas de trabajo importantes: una es la capacitación a los equipos de salud de las intendencias, y la otra es el trabajo conjunto con el Departamento de Medioambiente, convocando a las mesas de gestión de los distintos municipios», relató.

Kohan también mencionó que una posible solución para combatir el vector es la modificación genética de los mosquitos para impedir que transmitan enfermedades. «El camino que tenemos es modificar genéticamente al mosquito, ya que no vamos a poder eliminarlo por completo», afirmó.

VACUNACIÓN

Los funcionarios fueron consultados sobre la posibilidad de incorporar la vacunación contra el Dengue en el calendario oficial, y Bertone respondió que la vacuna aprobada tiene algunas contraindicaciones.

«La Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn) señala que esta vacuna, relativamente nueva, no es 100% efectiva, y su eficacia varía según el serotipo del mosquito. CoNaIn ha recomendado su uso progresivo en la población de entre 15 y 19 años. Yo apoyo la vacunación, pero siempre debemos seguir las recomendaciones científicas. Es importante ver el impacto y la posibilidad de ampliar su aplicación», expresó la especialista en epidemiología.

Kohan retomó la palabra e informó sobre un estudio realizado por el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires que demostró que las personas infectadas por segunda vez con dengue pueden tener una infección más severa. «La primera infección genera anticuerpos, pero no siempre son efectivos contra una segunda infección con un serotipo diferente. Sin embargo, las internaciones solo aumentan un 18%, lo que quita dramatismo al tema», indicó el funcionario provincia.

Kohan expresó que no se debería apresurar la implementación de la vacunación. «Nosotros, en la provincia, nos basamos en un enfoque científico, no impulsado solo por la opinión pública. La eficacia de la vacuna se ha demostrado en un grupo reducido de personas. Necesitamos más conocimiento antes de tomar decisiones masivas. Aunque no esté en el calendario oficial, eso no significa que la gente no pueda vacunarse. Debemos esperar más evidencias», concluyó.

A su vez, el ministro remarcó que, aunque hay provincias con más brotes que ya están vacunando, es «esencial» concurrir rápidamente a los centros de salud ante los primeros síntomas de la enfermedad.

ENCEFALOMIELITIS EQUINA

Bertone detalló que la encefalomielitis equina “se transmite por un mosquito diferente al del dengue, que se encuentra en ambientes distintos, como recipientes naturales, y los equinos terminan siendo centinelas de la enfermedad».

«Tuvimos algunos casos en caballos en la provincia; fueron 40 confirmados en total, y en humanos, una sola persona en La Adela, quien evolucionó bien. Igualmente, seguimos con la vigilancia de los animales en colaboración con SENASA. Además, muchos animales han sido vacunados por sus dueños», agregó.

Y sobre la denominada «viruela del mono», Kohan explicó que está relacionada con la antigua viruela, contra la cual ya contamos con vacunas. «Esta enfermedad deriva de primates no humanos, y siempre se ha vigilado. Actualmente, estamos viendo brotes en varios países. Desde 2022, hemos tenido casos principalmente en relaciones no protegidas», detalló.

Por último, sobre el Chagas, Kohan indicó que «el contagio vertical está vinculado al momento del parto de la madre, pero no todas las mujeres infectadas transmiten la enfermedad. A su vez, los tratamientos son muy eficaces», concluyó.