TRFA 2024/2025: Costa Brava ganó en Santa Rosa y lidera la zona «de los pampeanos»

Costa Brava de General Pico venció a Atlético Santa Rosa en el estadio Mateo Calderón de la capital pampeana, y quedó líder de la Zona 10 de la Región Pampeana Sur del Torneo Regional Amateur de Fútbol 2024/2025 (TRFA 2024/2025). En Trenel, “los All Boys” empataron 1 a 1.

En el marco de la segunda fecha, los piquenses vencieron al albo de Santa Rosa por 1 a 0, con gol de Alex Sosa en los primeros minutos del complemento.

El equipo capitalino terminó con 10 jugadores, por la expulsión de Juan Ayende.

En Trenel, “los All Boys” empataron 1 a 1. El delantero Juan Manuel Martínez abrió el marcador para los trenelenses, y Nicolás Ovando convirtió para los de Sant aROsa.

POSICIONES

Costa Brava, 6 puntos; All Boys de Santa Rosa, 4; All Boys de Trenel, 1; Atlético Santa Rosa, 0.

PRÓXIMA FECHA

All Boys de Santa Rosa vs Costa Brava y All Boys de Trenel vs Atlético Santa Rosa.