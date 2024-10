Encuesta: La gestión de Ziliotto tiene casi el doble de valoración que las políticas de Milei

Una encuesta de la empresa Zuban Córdoba realizada este mes en La Pampa indica que la gestión del gobernador Sergio Ziliotto es mucho más valorada que la del presidente Javier Milei al frente del país. ¿Qué nivel de aprobación tiene la gestión del presidente y la de su gobernador?, fue la pregunta que los consultados debieron responder para el trabajo de opinión.

La respuesta en el caso de Milei fue un 38,9% de aprobación, contra un 58,9% de desaprobación. El 2,2% de los pampeanos consultados dijo no saber o directamente no respondió.

En el caso de la gestión provincial, el justicialista Sergio Ziliotto, férreo opositor al presidente de la Nación, se llevó un 67,2% de aprobación y un 26,9 de reprobación. Los que respondieron no saber fueron el 5,9 % de los consultados. De acuerdo al informe, el trabajo en La Pampa se realizó sobre 210 consultas, con un error muestral de 6,67 por ciento.

Por distrito.

La Pampa no es la única provincia donde la gestión de La Libertad Avanza es reprobada: las otras son Buenos Aires (60%), Capital Federal (63,3%), Catamarca (48,4), Chubut (58,2), Formosa (52,9), La Rioja (58,5), Neuquén (59,1), Río Negro (58,6), Tierra del Fuego (50,8), Salta (60,7), San Luis (60,6), Misiones (50,7), Santiago del Estero (62,8) y Santa Cruz (59,4).

Las provincias en la que Milei tiene un aprobado son Tucumán (54,7), Jujuy (53), Entre Ríos (54,2), Corrientes (52), Santa Fe (50,9), Mendoza (52,9), Córdoba (52%) y Chaco (55,1). En el caso de San Juan, la aprobación y la reprobación están empatadas, con un 47,3% en ambos casos y un porcentaje muy menor de personas que no saben o no contestan.

En todos los distritos, incluso en los que Milei tiene más aprobación que reprobación, la valoración de la gestión del gobernador es más alta que la del presidente.

Los más valorados.

Ziliotto se ubica en el tope de los gobernadores cuya gestión es más valorada y, por ende, menos reprobada, con el 67,2 y 26,9 por ciento respectivamente. Le siguen Gustavo Valdés (Corrientes) con 65,7 y 34,3; Gerardo Zamora (Santiago del Estero) 64,2 y 33; y Alberto Weretilneck (Río Negro) 61,3 y 37,8.

Luego aparecen Claudio Poggi (San Luis) 59,7 y 40,3; Alfredo Cornejo (Mendoza) 59,4 y 39,8; Osvaldo Jaldo (Tucumán) 59,2 y 40,8; Carlos Sadir (Jujuy) 58,7 y 41,3; Raúl Jalil (Catamarca) 58,4 y 39,9; Gildo Insfrán (Formosa) 58,4 y 39,9, Marcelo Orrego (San Juan) 58,2 y 39,3; Rolando Figueroa (Neuquén) 57,8 y 41,6; Hugo Passalacqua (Misiones) 57,3 y 42,7; Rogelio Frigerio (Entre Ríos) 56,9 y 41; Leandro Zdero (Chaco) 56,6 y 42,7.

El listado cierra con Ignacio Torres (Chubut) 54,8 y 44; Martín Llaryora (Córdoba) 54,5 y 44,8; Maximiliano Pullaro (Santa Fe) 54,1 y 45,5; Claudio Vidal (Santa Cruz) 52,9 y 44,4; Jorge Macri (CABA) 51,9 y 47,8; Gustavo Melella (Tierra del Fuego) 50,9 y 48,4; Gustavo Sáenz (Salta) 48,9 y 51,1; Axel Kicillof (Buenos Aires) 47,8 y 51,9; y Ricardo Quintela (La Rioja) 45,2 y 54,8. La gestión de los tres últimos tiene más desaprobación que aprobación.

El trabajo se realizó sobre una población mayor a los 16 años, entre el 22 de septiembre y el 7 de octubre de este año. Los segmentos de ponderación fueron edad y género y la afijación fue proporcional. Se realizó un cuestionario estructurado con una técnica de recolección de la información, mitad presencial y mitad con sistema CAWI. El tamaño de la muestra fue de 8.660 casos.

Contundente respaldo a universidades.

Junto con el testeo de la opinión pública en torno a la gestión de Javier Milei y la de cada uno de los gobernadores argentinos, Zuban Córdoba realizó un estudio respecto a las universidades públicas, institución que el presidente de la Nación parece haber elegido como uno de sus enemigos.

“El 99% cree que la educación es la herramienta para crecer como país. El 91% está en desacuerdo con que las universidades públicas son un gasto innecesario, el 76,2% desacuerda con que los pobres no llegan a las universidades públicas y un 86,4% considera que las universidades públicas son un orgullo para el país, mientras que el 80,7% está de acuerdo con que las universidades públicas ayudan a la movilidad social”, son algunas de las conclusiones.

“Hay menos acuerdo en que las universidades deben hacer un uso más eficiente de sus gastos y un núcleo duro, muy sólido e irreductible, cree que hay que ajustar a las universidades (34,8%) y está a favor del veto (38,1%)”, sostiene el trabajo.

Algunas de las frases del discurso del gobierno nacional para enfrentar a las universidades son: “La universidad pública no le sirve más que a los ricos y clases medias altas”, “el mito de la universidad gratuita se convierte en un subsidio de los pobres hacia los ricos”, “las universidades han dejado de ser una herramienta de movilidad social para convertirse en un obstáculo para la misma”, “las universidades son un curro de la casta, no se dejan auditar”, “la educación no es gratis, alguien la tiene que pagar”.

En el sentido contrario, desde el gobierno también han expresado lo siguiente: “la educación pública y no arancelada no está en discusión”. Para Zuban Córdoba, esto demuestra que la reacción pública impacta en el tono del presidente.

“El gobierno parece embarcado en una misión imposible: la de forzar un divorcio entre la sociedad argentina y la que es una de sus instituciones más creíbles. ¿Será este el talón de Aquiles de Milei? La conclusión inevitable de nuestro estudio es que las universidades cuentan con una imagen sólida en la sociedad. La profundización de una crisis montada sobre algo tan sensible para la mayoría de los argentinos puede ser un sendero peligroso”, concluyó.