La Bombonera fue elegida el mejor estadio del mundo, por un medio inglés

La cuenta oficial del Club Atlético Boca Juniors realizó un emotivo posteo en Instagram por la obtención del primer puesto en el listado de las mejores canchas de todo el mundo.

El “Azul y Oro” encabezó una lista que posee grandes estadios a nivel internacional, entre estos se encontró el Maracaná, Signal Iduna Park, Tottenham Hotspur Stadium; y el icónico estadio Azteca, donde la Argentina levantó el trofeo de la Copa del Mundo de 1986.

“El templo, nuestra casa. La más linda del mundo. Lo sabemos, por eso la cuidamos”, escribió la cuenta oficial de Boca en la descripción de su publicación de Instagram.

Four Four Two, un prestigioso medio inglés, eligió La Bombonera como el mejor estadio de todo el mundo. Dejando atrás suyo a toda europa y a gigantes americanos como el Maracaná, el Monumental o el Azteca.

«Es una estructura arquitectónica maravillosa, un peregrinaje futbolero que todos los fanáticos del mundo deberían conocer al menos una vez en la vida», la describió la publicación.

Además, hizo referencia al tamaño de La Bombonera, su ambiente y los jugadores que por allí pasaron: «A pesar de que el espacio era pequeño, el club ideó una solución para construir un tamaño adecuado al terreno que tenían. El resultado fue una cancha con una forma característica de ‘D’ y una acústica maravillosa, un caldero apasionante que incorporó el apodo de Bombonera. Es un templo del fútbol, donde Diego Maradona jugó en 1981 y organizó su partido despedida».

«Un dicho popular de Argentina reza que ‘La Bombonera no tiembla, late’. Es un estadio que vive y respira. El efecto que provocan los cantos, los aplausos y, sobre todo, el salto de la hinchada hace vibrar el suelo como un pequeño terremoto», cerró.