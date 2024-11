Causa Vialidad: Casación confirmó la condena a 6 años de prisión para Cristina Fernández

La Cámara Federal de Casación Penal ratificó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad.

El fallo conocido este miércoles confirma lo que había trascendido días atrás acerca de que los camaristas Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña ratificarían las condenas del juicio.

La ex vicepresidenta fue condenada como «autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública». Además de Cristina, Casación confirmó las condenas contra el empresario Lázaro Báez y el ex secretario de Obras Públicas, José López, ambas a seis años de prisión. La misma suerte corrieron los ex funcionarios que habían sido juzgados por el tribunal oral, mientras que se mantuvo la absolución de Julio de Vido y Abel Fatala.

El fallo de Casación no implica que Cristina deba cumplir su pena ni que quede inhabilitada para ser candidata el año próximo, ya que será apelado ante la Corte Suprema que no tiene plazos para fallar. Recién cuando la Corte resuelva, el fallo podría ser ejecutado.

De todos modos, el PRO buscará que Cristina no pueda ser candidata y por eso apuró la convocatoria a una sesión en Diputados para aprobar la Ley de Ficha Limpia. La sesión se realizará la semana que viene y estaría el número para aprobarla, pese al poco interés que muestra el gobierno. En el Senado el panorama es más complejo y recién se trataría el año que viene. Un rumor en el Congreso es que el oficialismo usaría este tema para negociar con Cristina la aprobación del pliego de Lijo.

El fallo de Casación también rechazó el pedido de la fiscalía para sumar a la condena contra Cristina el delito de asociación ilícita y ampliar la condena a 12 años de prisión. El fiscal ante Casación, Mario Villar, anunció que apelará ante la Corte. En este punto el fallo no fue unánime ya que Hornos avaló el pedido, pero quedó en minoría.

Cristina intentó mostrarse desinteresada del fallo de Casación y esta mañana grabó un breve video avisando que estaría en Moreno a la hora que se conociera la resolución. No obstante, Juan Grabois montó una clase pública en la puerta de Comodoro Py, aunque con poca concurrencia.

Desde un encuentro con mujeres en Moreno, Cristina se refirió al fallo. «Cuando sos mina, cuando sos mujer, todo te lo hacen veinte veces más difícil. Y si por algo me castigan, no solamente es por todo lo que hice, sino porque soy mujer también y no se bancan discutir con una mujer y que no puedan tener razón. Como no me pueden pegar, porque viste que cuando discuten y una tiene razón, pum, piña. Como no me la pueden dar la piña, entonces hacen las cosas que hacen, como las que hicieron hoy en Comodoro Py», dijo.

Ayer, la ex presidenta publicó una larga carta donde llamó a los jueces «Los Copitos de Comodoro Py», en referencia a quienes intentaron asesinarla, y sostuvo que «el objetivo es proscribirme de por vida».