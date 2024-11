Bono de Fin de Año: Intendentes de JxC piden audiencia con Pascual Fernández

Intendentes de Juntos por el Cambio (JxC) pedirán una audiencia con el ministro de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Fernández, y el secretario de Asuntos municipales, Rogelio Schanton, para analizar «distintos temas relacionados con las finanzas de los municipios y cómo nos afectan las decisiones que se están tomando en las Paritarias». Así lo reveló la viceintendenta -a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal- de Intendente Alvear, Agustina García, en diálogo con Radio Don.

Los mandatarios comunales están preocupados porque en diciembre tendrán que pagar aguinaldos y el Bono de Fin de Año que ayer se fijó en 300 mil pesos, y algunos municipios no estarían en condiciones económicas de afrontar la erogación salarial a sus trabajadores.

Los jefes comunales de la oposición mantuvieron el martes a la noche una reunión virtual, donde acordaron solicitar la audiencia a los funcionarios provinciales para «plantear la situación de los municipios», dialogar sobre «distintos temas» que están atravesados por «tiempos difíciles» en la economía y la sociedad. «Nos toca gestionar en este contexto adverso donde la gente la está pasando mal», dijo García.

-Es una paradoja que los preocupe el pago del bono de fin de año y aguinaldo en diciembre y desde los gremios insistan que no son suficientes los ofrecimientos del Gobierno provincial.

-Sí, una situación muy difícil, y en medio está la gente. Entendemos que los salarios están bajos y que es necesario ajustar. Tuvieron un ajuste muy grande con el aumento del mínimo garantizado de $ 800 mil, que la verdad que fue muy beneficioso para muchos empleados, pero a los municipios nos complicó bastante las finanzas. En Intendente Alvear nos representó $ 37 millones más en sueldos. Tuvimos que postergar los pagos a proveedores y demorar proyectos, para cumplir con el pago salarial. Los intendentes no queremos que todo lo que entra, vaya directamente para pagar salarios y no gestionar absolutamente nada. Hubo intendentes que no llegaron a pagar el mínimo garantizado. Y el mes que viene tenemos aguinaldo y Bono de fin de año.

Coparticipación.

Agustina García anticipó que realizará una presentación -antes del jueves 28- al Observatorio de Distribución de Recursos Coparticipables, porque el índice coparticipable aumentó, pero el ítem de población tuvo una caída. «Esto es contrario a lo que vemos en la localidad, porque podemos observar que hay menos cantidad de personas por los números en el Censo (2022) o los números que se están tomando, pero lo que percibimos diariamente es que hay cada vez mayor cantidad de pobladores porque vienen personas de localidades vecinas», expresó.

«Estoy preparando un informe en base a la cantidad de medidores de luz que permitiría estimar la cantidad de habitantes que tendríamos, porque el Censo informó aproximadamente 8.500 habitantes y nosotros estimamos que tenemos alrededor de 10 mil habitantes», anticipó.

La entrevistada detalló que el índice provisorio de coparticipación marcó un aumento de 0.07 por ciento, que «es muy poco», pero «importante» y representará entre 2 y 3 millones de pesos mensuales. «Teníamos un desafío muy grande de mantener el índice -coparticipable- porque tuvimos que informar seis meses de gestión nuestra y seis meses del gobierno anterior de otro partido político. El esfuerzo que hicimos durante seis meses para aumentar la recaudación tuvo su fruto con este crecimiento», indicó.

Destacó la implementación del Observatorio de Distribución de Recursos Coparticipables. «La modificación de la Ley de Coparticipación la voté como diputada provincial, para que las definiciones se tomen entre más personas, para que puedan analizar los reclamos de los municipios que pueden plantear inquietudes propias de la zona de cada municipio», recordó.

Planteos «extorsivos».

Agustina García mantuvo el martes una audiencia con dirigentes de UPCN en la Dirección de Relaciones Laborales, en General Pico. «Alcanzamos acuerdos en algunos puntos y en otros no», dijo. «Pidieron aguinaldo para los trabajadores jornalizados, pero tenemos que entender que es una situación económica muy difícil y complicada para todos», expresó.

Ahora el viernes 6 se reunirá en la misma repartición gubernamental con los dirigentes de ATE. «Tenemos que tener en cuenta la situación del municipio, porque lo que se firma en paritaria después se tiene que cumplir, y traemos de arrastre algunos acuerdos firmados por el anterior intendente que nos está complicando bastante», planteó.

«Hoy tenemos una situación económica y social muy complicada, porque hay mucha gente pidiendo para la boleta de la luz, el recibo de gas, para el alquiler e incluso para comer, y se complica continuar con una pauta salarial que a veces es hasta un poco extorsiva por parte de algunos», concluyó.