«Maligno» Torres “desilucionado” por la falta de apoyo de Nación a los deportistas de alto rendimiento

El campeón olímpico en París 2024 José «Maligno» Torres volvió a cuestionar las políticas deportivas del gobierno de Javier Milei y aseguró estar «desilusionado» con el apoyo que recibieron en el último año los atletas de alto rendimiento.

Luego de su consagración en la capital francesa en julio del año pasado, el ciclista de BMX había visitado al Presidente en la Casa Rosadadonde había expresado: «Estaría bueno que siga apoyando a los deportistas. También es un trabajo para todos nosotros lo que estamos haciendo«, había remarcado en aquel entonces.

Sin embargo, este domingo, meses después de aquella reunión, reveló que el respaldo económico a los atletas estuvo lejos de mejorar en los últimos meses.En cuanto al encuentro, reveló que recibió mucho hate por parte de los de los detractores del Gobierno y explicó: «El Presidente nos quiso recibir y fuimos como cualquier persona o deportista que lo acepta con cualquier gobierno. No somos Messi que podemos tomar la decisión de ‘No voy porque ellos nos necesitan a nosotros’. Si soy o no partidario es lo que menos interesa».

«Después me dí cuenta de que quizás no nos favoreció estar ahí, porque hay mucha gente que está en contra del gobierno y creen que nosotros estamos a favor, y no es así», dijo en diálogo con Bolavip.

A partir de esta experiencia, le recomendó a otros deportistas que atraviesen una situación similar mantenerse «neutrales».

DESCONTENTO

Au vez, contó que luego de lograr el oro olímpico esperaba poder consolidarse, «estar un poquito más recompensado y un poco más tranquilo». En ese sentido, remarcó: «No es que uno lo espere, pero uno como atleta sacrifica muchas cosas, como las personas en su trabajo, y es un momento en el que llegás a lo máximo y como atleta uno piensa que se lo van a valorar poco más. Uno quiere establecer mejor su vida, su situación económica, como cualquiera, no estamos buscando que nos regale nada, pero creo que en ese momento mucha gente se puso feliz y se pudo haber agarrado de ese momento y uno siente que logramos algo importante para toda la gente».

De todas formas, lamentó que el apoyo, no solo a él sino a todos los atletas olímpicos no haya mejorado tras lo hecho en París 2024.

«No sucedió como queríamos, pero igual fui muy claro y sincero con todos ellos. En la cara les dije que estaba un poquito desilusionado, realmente, no es lo que esperaba pero está todo muy bien, porque lo hago porque quiero. Pero quiero que sepan que no estoy de acuerdo», dijo en una entrevista con Página 12.

Por otro lado, destacó que el bono olímpico era mejor durante la gestión de Alberto Fernández aunque actualmente recibe un apoyo por parte del Estado y «no se queja» pero «siempre se puede mejorar».

«Siempre se puede mejorar y ojalá suceda. Y ojalá que la próxima vez que tenga la oportunidad de estar cerca del Gobierno, me refiero al Presidente, pueda decirle que apoyen un poquito más a este sector, que quizá está medio complicado y ojalá lo puedan hacer«, enfatizó.

Según el ENARD, en enero de 2025 el «Maligno», campeón olímpico en la disciplina BMX Freestyle, recibe por mes una beca de 689.907 pesos.