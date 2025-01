Para Echeveste, La Cámpora “merece representatividad” en las listas del PJ pampeano

El secretario de Turismo de La Pampa, Saúl Echeveste, bregó por la unidad del PJ para las elecciones legislativas, y consideró que La Cámpora “merece representatividad” en las listas del oficialismo pampeano. Por su parte, calificó de “desagradable” el discurso del Presidente Javier Milei en el Foro Económico de Davos, donde cuestionó a mujeres, gay y migrantes.

El funcionario pampeano, en declaraciones realizadas durante el desarrollo de la “Noche de los Jóvenes” de la Fiesta provincial del Trigo en Eduardo Castex, habló de varios temas. Se le consultó si en el PJ pampeano aún está todo muy tranquilo. “El gobernador (Sergio Ziliotto) nos dijo que si hacemos una buena gestión el pueblo nos acompañará. Hacer una buena gestión es estar cerca de la gente y a la altura de las circunstancias. Todos los días estamos trabajando”.

-¿La Cámpora (línea de la que forma parte) presentará candidatos en estas elecciones legislativas?

-Es muy probable. Habrá que ver qué define nuestro espacio político. Cristina Fernández es la presidenta del PJ nacional y veremos qué define nuestro gobernador Sergio Ziliotto que es el presidente del PJ pampeano. No lo descartamos. Todos los días estamos haciendo política.

-¿Echeveste aspira a una candidatura a legislador nacional?

-No. Creo que nuestro espacio se merece una representatividad. Vamos a tener las ganas y aspiraciones que tendrán todos los espacios del PJ pampeano. Hay que seguir trabajando, porque esto va más allá de los nombres. No descansamos, con aciertos y errores llevamos adelante la gestión y seguimos haciendo mucha política.

“Muy desagradables”.

“Me parecen muy desagradables cada una de sus palabras”, destacó Echeveste, al analizar el discurso de Milei en el Foro Económico de Davos. “Constantemente está enfrentando a la democracia, a las instituciones que tanto nos han costado recuperar y enfrentando en la sociedad a los unos con los otros y la verdad que el egoísmo hace mucho tiempo se había dejado de lado en Argentina”, expresó.

Milei atacó a las personas trans, trató de “pedófilos” a las parejas gay que adoptan hijos, acusó a las mujeres de querer ganar privilegios sobre los hombres y calificó los migrantes de “horda que abusa, viola o mata”. “Entiendo que tiene un respaldo que lo llevó a estar gobernando nuestro país, pero hay que trabajar fuertemente en este año electivo, donde es importante que todo el peronismo en su conjunto sea una alternativa y hacer un mea culpa porque quizás nosotros no estuvimos a la altura de las circunstancias por eso la sociedad eligió a un personaje como Milei”, expresó.

-¿Esas declaraciones en Davos no intentan desviar la atención de un modelo económico que ya evidencia signos preocupantes con la baja temporal de retenciones por la falta de dólares?

-Sí, la verdad siempre hay una u otra cuestión que nos desvía y nos distrae. El contexto económico es muy complejo, y no sé hasta cuando podrá sostener este modelo. Los municipios no la están pasando bien, el contexto social es complejo. En La Pampa tenemos un gobierno provincial que está presente sin distinguir ideologías políticas. No sé cuanto más aguantará la sociedad está situación económica. Ahora intento remedir con el campo, pero son medidas cortoplacistas.