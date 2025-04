Preocupa el impacto económico que puede provocar el deterioro de la RN35 entre Castex y Winifreda

Las intendentas Adriana García (Winifreda) y Mónica Curutchet (Eduardo Castex) ayer transmitieron “preocupación” porque temen que ambas localidades sufran perjuicios económicos por la falta de mantenimiento del tramo de la ruta nacional 35 entre ambas localidades. Las jefas comunales indicaron que esta ruta es “muy transitada” para el traslado de la producción y turistas, pero el avanzado deterioro provocara que los conductores opten por otras vías de comunicación, provocando perjuicios en los comercios ubicados sobre la ruta, pero también impactará negativamente en las economías regionales.

El gobierno de Javier Milei finalmente dejó sin efecto el proceso de contratación de la obra de repavimentación de la Ruta Nacional 35, en el tramo Winifreda-Eduardo Castex, sección: Km. 370,72 – Km. 404,48, de La Pampa, procediendo “con la desafectación de la imputación a la partida presupuestaria, contenida en la solicitud de contratación del sistema Contrat.Ar”.

El organismo nacional hizo caer definitivamente la licitación pública, con el ardid de facilitar que se desactualice la documentación y transcurridos 15 meses le dieron de baja, según la resolución publicada el 13 de marzo, en el Boletín Oficial de Nación, que firmó Marcelo Jorge Campoy, el administrador general de la DNV. Este funcionario recibió -en noviembre- a la intendenta Mónica Curtuchet, pero las gestiones no impidieron la decisión final.

La intendenta winifredense Adriana García ayer expresó en Radio Don de esta localidad, que personalmente “esperaba que se anulará la licitación porque gran parte de las obras públicas nacionales están paralizadas”.

Mientras que la castense Mónica Curutchet expresó que esta “es una obra que está siempre pendiente de realizarse, y se han realizado gestiones desde el municipio y desde el gobierno provincial, y los que estamos más cerca del problema somos quienes lo sufrimos, sabemos la temática pero desde Nación es difícil que puedan comprender la necesidad”.

Preocupación.

García confirmó que “casi diariamente” los automovilistas transmiten “preocupación” y “molestias” por el deterioro de la cinta asfáltica de la ruta nacional. “Es un paso importante de turistas y producción, pero si no está en buenas condiciones la gente empieza a circular por otras rutas y afecta el movimiento económico de los negocios y hoteles que están sobre esta ruta nacional y provoca consecuencias en la economía regional”, dijo.

“También –continuó- se generan situaciones preocupantes por la falta de seguridad para circular que puede derivar en accidentes, la falta de mantenimiento de las banquinas también es preocupante”.

-Los jueces federales de Reconquista y Venado Tuerto emplazaron a Vialidad Nacional para que repare las rutas nacionales 7, 8, 11 y 33, porque se encuentran sin mantenimiento y son claves para el transporte de cargas y pasajeros. ¿Esta es la alternativa para analizar con este tramo de la ruta nacional 35?

-Mirá, no quiero…me parece que tenemos que buscar soluciones más prácticas, porque fíjate que tenemos un fallo favorable de la Corte Suprema para que nos entreguen un caudal mínimo del río Atuel, pero hace tres o cuatro años que Mendoza no cumple y nadie hace nada. Hay una sentencia, pero no se cumple. Tendríamos que ver como podemos lograr la reparación de esta ruta nacional a través de la negociación. Ir a la Justicia a veces lleva tiempo, y encima después no se cumplen las

sentencias (García).

Circulación.

García indicó que aún “no tiene cuantificación” de la posible disminución de circulación por este tramo de la ruta nacional 35.

“Cuando hay una ruta rota la esquivas, porque es un problema circular por ahí. Habrá que ver como podemos solucionar el deterioro, porque con el paso del tiempo, cada vez presenta mas y mayores roturas”, dijo García.

Por su parte, Curutchet expresó que después de “muchos años de deterioro donde no se han hecho los mantenimientos”, ahora si no se repavimenta “pronto quedará en una situación muy desfavorable”.

“Me preocupa fundamentalmente la circulación frente a nuestra localidad, porque ya lo pasamos ocn las inundaciones, donde mucha gente que transitaba por la ruta nacional 35 elija otras rutas, y nos deja fuera del circuito económico donde estamos trabajando mucho que es el turismo y la difusión de nuestra localidad como atractivo”, enfatizó.

“Esta es una temática larga donde todavía obviamente no hemos golpeado la puerta que corresponde para que nos escuchen”, concluyó la jefa comunal castense.

¿Y el Impuesto a los Combustibles?

El gobierno de Javier Milei continúa cobrando el Impuesto a los Combustibles, que aportan los consumidores cuando cargan combustibles líquidos en las estaciones de servicio, pero la recaudación no se estaría destinando a la reparación de las rutas nacionales.

La intendenta castense Mónica Curutchet indicó que si se cobra este impuesto “deberíamos ver donde lo van a aplicar”, pero consideró que “debería tener información” para emitir una opinión más concreta. “Sí se que a Eduardo Castex lo afecta el no mantenimiento de la ruta nacional 35 porque lo vivimos como vecinos y como funcionaria me preocupa cuanto afectará a largo plazo al pueblo y la gente de nuestra localidad”, expresó.

Por su parte, Adriana García lamentó que la gestión libertaria “resolvió hacer un gran ajuste en la obra pública, además de cerrar organismos donde se generaron conflictos, como pasó con Senasa donde ahora por la falta de controles hay frigorífico que no pueden exportar”.

“La obra pública es cara, pero genera trabajo, empresas que funcionan y mejoran las condiciones de vida de las personas”, destacó.