Plan Urbano Territorial de Castex: ¿Cuándo entrará en vigencia y que regulará?

El Plan Urbano Territorial fue una «promesa electoral» de los sucesivos gobiernos municipales, y por diversas circunstancias quedó postergado, y con el transcurrir de los años la situación se fue agravando, e incrementando la conflictividad vecinal. Las arquitectas comenzaron a trabajar en marzo de 2022 y entrará en vigencia a los 45 días de la promulgación del Departamento Ejecutivo Municipal (DEM). Además, se estableció que quedarán derogadas las ordenanzas, resoluciones y/o disposiciones municipales que se opongan a esta legislación.

En marzo de 2022 se sancionó la ordenanza –impulsada por el ex viceintendente Juan Chiquilitto- para comenzar a elaborar el proyecto urbanístico donde se estableció que debería estar concluido antes de la finalización de ese período legislativo. Y en esa misma normativa no solamente se reconoció “la necesidad de regular el uso del suelo en la zona urbana” para “lograr un crecimiento ordenado y racional”, sino que además se recordó que en setiembre de 2011 se elevó al CD un proyecto realizado por la arquitecta Laura Daniela Villalva, que no pudo ser concretado.

Después, Curutchet tomó la posta de la propuesta que presentó Chiquilitto en el CD, y contrató a las arquitectas Laura Villalba, Betiana Berger, Martina Mediza y Candela Borio para avanzar en el Plan Urbano, que anoche finalmente –después de tres años de trabajo- fue sancionado -por unanimidad- en el recinto legislativo.

La particularidad de este Código Urbano Territorial fue que se realizaron talleres de participación con la asistencia de representantes “de distintos sectores” de la población, con el objetivo de involucrarlos “en la planificación del crecimiento” y “escuchar sus inquietudes”.

La normativa fue sancionada anoche por el Concejo Deliberante (CD) de Eduardo Castex, con el apoyo de las bancadas de Juntos por el Cambio (JxC) y el Frente Justicialista Pampeano (FreJuPa).

Estuvieron presentes -en la sesión legislativa- los funcionarios municipales, el diputado Sergio Pregno y las arquitectas que participaron –durante tres años- en la elaboración del proyecto.

DETALLES

El Código de Ordenamiento Urbano de Eduardo Castex consta de seis títulos, diecisiete capítulos, 159 artículos y 13 planos y dos tablas de indicadores y usos, que como anexo forman parte de la ordenanza.

El Código propone dividir el ejido municipal en categorías específicas para orientar el desarrollo. Establece Suelo Urbano Consolidado (SUC), que son áreas ya equipadas con calles, veredas, servicios básicos y viviendas, listas para la construcción; el Suelo Urbano No Consolidado (SUNC) que son las zonas dentro del pueblo que aún no cuentan con todos los servicios; el Área Especial (AE) que incluye terrenos próximos a rutas, destinados a actividades comerciales e industriales, como galpones o comercios de mediana y gran escala; otro de los aspectos es Suelo Urbanizable (SU) que estará reservado para el crecimiento futuro, con construcción permitida solo tras consolidar el 60% del SUNC; también Suelo Rural Protegido (SRP) que son las quintas y chacras cercanas al pueblo, para actividades rurales o turismo, sin posibilidad de urbanización o loteos y Suelo Rural (SR) donde se refiere a campos abiertos para agricultura, ganadería y silos, donde no se permite la subdivisión para viviendas urbanas.