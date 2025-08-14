Choque frontal en la ruta nacional 35: Dos muertos y un herido en la zona de «El Guanaco»

Fuentes consultadas confirmaron que en el choque frontal que se produjo en la ruta nacional 35, al sur de Winifreda, dejó como saldo una personal fallecida en el sitio del siniestro y dos personas heridas que fueron trasladadas al Hospital René Favaloro de Santa Rosa. Posteriormente, uno de los lesionados falleció en el centro asistencial santarroseño, confirmaron fuentes policiales.

El choque se produjo entre los kilómetros 360 y 361. En la Peugeot Partner circulaba una mujer en sentido norte – sur, y por causas que se tratan de establecer, chocó frontalmente contra una Chevrolet S 10 que iba en sentido contrario. En la pick up iban dos hombres.

Como consecuencia del choque, la mujer perdió la vida en el momento. Uno de los hombres, a bordo de la Chevrolet, quedó atrapado en el vehículo por lo que fue rescatado por los bomberos y agentes policiales de Winifreda.