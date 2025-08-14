jueves 14, agosto, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Lo anticipó Radio DON: Los Juegos de la Araucanía 2025 se realizarán en La Pampa

Araucania2024 delegacion lapampa 14agosto2025

Los Juegos de la Araucanía 2025 finalmente se realizarán en la provincia de La Pampa. El subsecretario de Deportes, Ceferino Almudevar, confirmó la noticia durante una visita en Casa de Piedra. Radio DON lo anunció -esta semana- e incluso también anticipó que se modificaría la fecha de competencia, y se trasladarían al mes de diciembre

La crisis económica provocó que Tierra del Fuego no sea ka sede de los XXXII Juegos Binacionales de la Araucanía, que estaban previsto llevarse a cabo desde el próximo 13 al 19 de octubre, con más de 2.800 deportistas.

Araucanía 2025: Se realizarían en La Pampa, tras la baja de Tierra del Fuego

A través de un video publicado en redes sociales, Almudevar confirmó: «Los mismos se van a realizar en su totalidad en la provincia de La Pampa del 7 al 12 de diciembre de 2025. Esto surge a partir de la imposibilidad de Tierra del Fuego de poder hacerlos. Después de mucho debatir, llegamos a la decisión con todo el Ente Patagónico del Deporte y con el Comité Ejecutivo de los Juegos Binacionales de la Araucanía de hacerlo en La Pampa».

«Es una enorme alegría, vamos a recibir 2.600 deportistas en el mes de diciembre», celebró. 

«Más allá de lo estrictamente deportivo y de este intercambio cultural y geográfico, a La Pampa le va a producir un fuerte impacto económico en rubros relacionados al turismo», expresó Almudevar.

