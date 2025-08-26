Procedimiento antidrogas en Castex: Los acusados continuarán detenidos

Continuarán detenidos los dos demorados en un procedimiento antidrogas que se realizó –el lunes- en una casa del Barrio Evita de Eduardo Castex, confirmaron fuentes consultadas por Radio DON.”Permanecerán en esa condición durante algunas jornadas, hasta que en el Juzgado Federal de Santa Rosa evalúen las pruebas y después determinarán si dictan una prisión preventiva o una notificación en libertad”, explicaron.

El procedimiento se realizó en una vivienda del Barrio Evita, en la zona sur de Eduardo Castex, y se extendió desde aproximadamente las 19 horas hasta la medianoche.

Fuentes extraoficiales aseguraron que el resultado “fue positivo”, y el operativo fue el desencadenante de una investigación que comenzó “hace un tiempo”.

Confirmaron que se secuestraron “varias dosis” de cocaína y marihuana fraccionada, además de dinero en efectivo.