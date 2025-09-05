viernes 5, septiembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Facebook-f X-twitter Instagram Whatsapp
Radiodon500.png
Informate
Radio
Radiodon whatsapp banner 19mayo2025

Sobre llovido. mojado: Dos colectivos de Castex chocaron en inmediaciones del estadio Monumental

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram
Choque colectivos castex estadiomonumental 5setiembre2025

Dos colectivos de Eduardo Castex protagonizaron un choque por alcance en cercanías del estadio Monumental de River Plate, en el barrio porteño de Nuñez. Los ómnibus trasladaban castenses, y gente de otras localidades, para presenciar el partido entre Argentina y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas. Entre los pasajeros, encima algunos -quizás muchos- no pudieron entrar al estadio porque compraron los abonos y no les entregaron las entradas.

Existen dos versiones sobre el choque por alcance entre los colectivos de un transporte de Eduardo Castex: uno, que circulaban muy cercanos, el que iba delante frenó y el que circulaba detrás no advirtió la maniobra y lo impacto; la otra versión, indica que el rodado que iba detrás carecía de “buenos frenos”.

Este episodio sería un anticipo de una jornada para algunos -o varios- de los pasajeros, porque después fueron estafados -económicamente o en su confianza- por los organizadores del tours, porque no les entregaron las entradas para acceder al estadio, pese a que abonar los $ 430 mil que incluían el viaje y la entrada para presenciar “el último baile” de Lionel Messi por las Eliminatorias Sudamericanas.

Más de 100 pampeanos estafados: Pagaron $ 430 mil para ver la Selección y no pudieron entrar
Compartir
Twittear
Compartir
Telegram

Deja tu comentario!

Planco
Cospecltda banner abril2025 400x300Refrigeradossantiago 1setiembreExpocastex2025 julio2025 lateral 400x533Sancorseguros agosto2025Elyerua remate1
Fiestadelagricultor2025 julio2025Antar banner abril2025