Sobre llovido. mojado: Dos colectivos de Castex chocaron en inmediaciones del estadio Monumental

Dos colectivos de Eduardo Castex protagonizaron un choque por alcance en cercanías del estadio Monumental de River Plate, en el barrio porteño de Nuñez. Los ómnibus trasladaban castenses, y gente de otras localidades, para presenciar el partido entre Argentina y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas. Entre los pasajeros, encima algunos -quizás muchos- no pudieron entrar al estadio porque compraron los abonos y no les entregaron las entradas.
Existen dos versiones sobre el choque por alcance entre los colectivos de un transporte de Eduardo Castex: uno, que circulaban muy cercanos, el que iba delante frenó y el que circulaba detrás no advirtió la maniobra y lo impacto; la otra versión, indica que el rodado que iba detrás carecía de “buenos frenos”.
Este episodio sería un anticipo de una jornada para algunos -o varios- de los pasajeros, porque después fueron estafados -económicamente o en su confianza- por los organizadores del tours, porque no les entregaron las entradas para acceder al estadio, pese a que abonar los $ 430 mil que incluían el viaje y la entrada para presenciar “el último baile” de Lionel Messi por las Eliminatorias Sudamericanas.