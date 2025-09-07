Una castense con Colapinto en Imola y transmitiendo para Radio DON 101.5 Mhz

La castense Noelia Rosa estuvo en el circuito de Imola donde se desarrolló el Gran Premio de Italia de Fòrmula 1, que finalmente ganó el neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

En el circuito apodado “El templo de la velocidad”, estuvo con el piloto argentino Franco Colapinto, donde hizo un breve video y se tomò una fotografía.

Y también asistió a la premiación de los pilotos que quedaron en el podio, donde transmitiò “para Radio DON de Eduardo Castex y Villa Carlos Paz”. Una castense alienta a Colapinto en Monza

Cuando concluyò la carrera estuvo en la zona de premiación, pero también se encontró con el piloto argentino Franco Colapinto (Alpine), con quien hizo un video y fotografías.