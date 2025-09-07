domingo 7, septiembre, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Facebook-f X-twitter Instagram Whatsapp
Radiodon500.png
Informate
Radio
Radiodon whatsapp banner 19mayo2025

Una castense con Colapinto en Imola y transmitiendo para Radio DON 101.5 Mhz

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram
Rosanoelia colapintofranco imola 7setiembre2025

La castense Noelia Rosa estuvo en el circuito de Imola donde se desarrolló el Gran Premio de Italia de Fòrmula 1, que finalmente ganó el neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

En el circuito apodado “El templo de la velocidad”, estuvo con el piloto argentino Franco Colapinto, donde hizo un breve video y se tomò una fotografía.

Y también asistió a la premiación de los pilotos que quedaron en el podio, donde transmitiò “para Radio DON de Eduardo Castex y Villa Carlos Paz”.

Una castense alienta  a Colapinto en Monza

Cuando concluyò la carrera estuvo en la zona de premiación, pero también se encontró con el piloto argentino Franco Colapinto (Alpine), con quien hizo un video y fotografías.

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram

Deja tu comentario!

Planco
Expocastex2025 julio2025 lateral 400x533Antar banner abril2025Refrigeradossantiago 1setiembreFiestadelagricultor2025 julio2025Sancorseguros agosto2025Cospecltda banner abril2025 400x300