Lo anunció Radio DON: Agronomía dictará online dos tecnicaturas universitarias en Castex

En el marco del programa “La UNLPam en territorio”, que ejecutan conjuntamente la alta casa de estudios y el gobierno de La Pampa, en Eduardo Castex durante el ciclo lectivo 2026 se dictarán las tecnicaturas universitarias de Gestión de Alimentos y de Administración Agropecuaria. Además, desde junio de 2026, se prevé el inicio de la Tecnicatura en Administración y Gestión Pública.

Las autoridades municipales deberán designar un tutor que actuará como nexo con los estudiantes y la Facultad de Agronomía, y también proporcionará un espacio físico para las cursadas online, además cubrirá los costos de los viajes requeridos para las prácticas en laboratorios, y en el tercer año de la cursada garantizará oportunidades de prácticas profesionalizantes en entornos reales. La UNLPam en territorio en Castex: Alpa confirmó que en 2026 se dictarán dos tecnicaturas

La noticia fue anticipada por LA ARENA y Radio DON en setiembre, cuando el rector de la UNLPam, Oscar Alpa, anunció que el programa La UNLPam en el territorio se reanunciará “nuevamente porque tenemos varias carreras”, e incluso anticipó que además de las dos carreras que dicta –a distancia- la Facultad de Agronomía, seguramente se podrían ofrecer algunas carreras más”. “Dentro de lo malo que nos dejó la pandemia, lo bueno que nos permitió fue repensar algunas cosas y trabajar con el formato virtual”, expresó el también presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

La decana de la Facultad de Agronomía de la UNLPam, Lía Molas, recibió –el martes- a la intendenta Mónica Curutchet y a la concejala Raquel Resler, quien es egresada de la licenciatura en Administración de Negocios Agropecuarios y ex docente de la UNLPam. En el encuentro se ultimaron los detalles para concretar el acceso de Eduardo Castex al programa “La UNLPam en territorio”, para comenzar en 2026 con el dictado de las dos tecnicaturas universitarias.

Desde la comuna castense destacaron el vínculo con la UNLPam, que actualmente cuenta con pasantías de estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas y la recientemente apertura de un Consultorio de Orientación Jurídica.

Las inscripciones en las dos tecnicaturas se podrán concretar en la página web oficial de la UNLPam y estarán abiertas hasta fin de febrero de 2026. Y en los próximos días se confirmará el espacio físico donde se brindará la información necesaria a los interesados en Eduardo Castex.

Oferta educativa.

Estas tecnicaturas están diseñadas con una orientación práctica, ofreciendo salida laboral inmediata en diversos sectores. Los egresados podrán insertarse en el sector gastronómico, industrias de chacinados y frigoríficos, así como en emprendimientos propios y otras actividades relacionadas con la administración de empresas agropecuarias y organizaciones del sector agroalimentario, indicaron desde el municipio de Eduardo Castex.

“Además finalizada la Tecnicatura Universitaria en Administración Agropecuaria te permite realizar la Licenciatura en Administración de Negocios Agropecuarios”, detallaron.

En un comunicado de prensa, explicaron que la Tecnicatura en Gestión de Alimentos capacita profesionales para supervisar y participar en los procesos de producción, conservación, almacenamiento y comercialización de alimentos. Incluye el control de calidad y el cumplimiento de normas de higiene y seguridad. Los egresados podrán desempeñarse en industrias alimentarias, laboratorios, empresas de logística, investigación y desarrollo, realizando tareas como análisis de materia prima y productos terminados, gestión de procesos y aseguramiento de la inocuidad alimentaria.

Mientras que la tecnicatura universitaria en Administración Agropecuaria está orientada a comprender el funcionamiento y la dinámica del contexto de negocios en el sector agropecuario y agroindustrial. Los estudiantes aprenderán a realizar análisis de gestión, evaluación de costos, diseño de estrategias de financiamiento, evaluación de alternativas de producción, así como políticas sectoriales y de desarrollo territorial rural.