Robo millonario de una «empleada infiel» en Castex: Allanamientos e imputación de la acusada

Desde la comisaria departamental de Eduardo Castex se confirmó que –este viernes- se radicó una denuncia contra una “empleada infiel” que habría cometido un “robo hormiga” millonario en perjuicio de su empleadora. La policía hoy realizó un allanamiento en una vivienda del Barrio Calandri, donde secuestraron “elementos importantes” para el delito que se investiga.

Los denunciantes pusieron en conocimiento a las autoridades policiales “de varias transacciones de dinero que habrían sido realizadas desde la cuenta de la damnificada” a una cuenta personal. Radio DON reveló que aportaron las planillas con los movimientos bancarios de los últimos meses, donde se constaría una estafa que superaría los $ 7 millones.

La víctima es una mujer “de avanzada edad y con dificultades de salud”, y le había confiado a la acusada “el acceso a datos y manejo de sus cuenta”, explicaron.

Los agentes policiales realizaron –este viernes a la tarde- un allanamiento en una vivienda del Barrio Calandri, que habría arrojado “resultados positivos” para el delito que se investiga.