Malena Galmarini denunció a un grupo de tuiteros por «conspirar» en contra de Massa

Malena Galmarini denunció ante la Justicia a un grupo de usuarios de la red social X (ex Twitter) y creadores de contenidos, alegando que hubo una especie de «conspiración» contra Sergio Massa, y que estaría organizada por Mauricio Macri con el fin de ensuciar el nombre de su esposo y su familia. Quien dio a conocer la novedad de la presentación judicial, que contiene 400 páginas, fue el abogado Alejandro Sarubbi Benítez, que representa a uno de los denunciados.

Allí mismo Benítez explicó que es defensor de uno de los presuntos integrantes de la “mega conspiración planetaria”, con un detalle inquietante: su cliente sufrió un feroz allanamiento a su domicilio.

Parte de la denuncia de Galmarini pedía que los denunciados fueran allanados y separados de sus computadoras y teléfonos celulares.

Otro de los que expuso esta denuncia fue Christian Sanz, director periodístico de «Diario Mendoza Today».

«Malena Galmarini enloqueció, por completo. No porque me haya denunciado penalmente -está en todo su derecho-, sino porque asegura que me he aliado con un grupo de tuiteros e influencers a los cuales jamás vi en mi vida a efectos de conspirar contra su marido, Sergio Massa», afirmó Sanz.

«No es todo: asegura que detrás de la movida se encuentra el mismísimo Mauricio Macri, otro con el que jamás en mi vida tuve intercambio alguno. Más aún, fui uno de los que el otrora presidente mandó a espiar, en 2017, por revelar que era dueño de una off shore llamada Kagemusha», continúa.

«Ciertamente, desconozco qué elementos posee la mujer de Massa contra los otros denunciados. En lo que a mí me compete, me genera curiosidad saber qué elementos aportará para asociarme con Macri, con quien, como ya dije, no tengo contacto alguno», finaliza Sanz.

Aunque muchos de los usuarios de X se tomaron con gracia la noticia, alegando que no tiene sustento, muchos de los denunciados afirman que ya han sufrido la suspensión de sus cuentas, el rastreo de IP y allanamientos.

