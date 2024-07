Lazzari presentó el libro «La vuelta de los Ranqueles» en la UNLPam

En el Salón del Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) se presentó el libro “La vuelta de los Ranqueles. Una reemergencia indígena en América Latina”, del antropólogo Axel Lazzari. Con un lleno total del salón se cumplió con esta primera presentación del libro en la provincia de La Pampa que, además, ha sido declarado de interés municipal y provincial.

La Secretaria de Cultura y Extensión Universitaria, Lucía Colombato, destacó la importancia del trabajo de investigación de Axel Lazzari, y el valor que se presente en la Alta Casa de Estudios, considerando la relación del antropólogo con la provincia y el extenso trabajo de campo realizado, durante más de 20 años, con las comunidades ranqueles.

El panel integrado por José Depetris, Diana Oliva, Ignacio Roca y Claudia Farías, abordó la obra y opinó respecto al amplio recorrido que realiza la investigación, sobre la metodología de trabajo y los conceptos epistemológicos empleados, como lo del Indio Fantasma, así como también sumaron particularidades de cada uno de sus ámbitos de interacción y enseñanza en los que participan.

En La vuelta de los Ranqueles se estudia y ejemplifica la historia de cómo toda la sociedad fue articulando en torno a ellos -el pueblo rankülche- el régimen de Indio Fantasma, primero, y el de la Vuelta del Indio Fantasma, más recientemente.

En esa línea, Lazzari, planteó que “Los fantasmas son indestructibles. ¿Qué pasa, entonces? Cuando quisieron matar a los indios, literal y simbólicamente, en La Pampa, y no sólo en este territorio, diciéndole el indio fantasma; justamente, no lo podían matar, está casi muerto, pero es un fantasma, y está siempre volviendo. Hay que estar atentos. La sociedad pampeana estaba atenta, con la policía, con la escuela, vigilando, con los conflictos raciales, con el arrinconamiento territorial y las expropiaciones. Son distintas formas de estar alerta. No se puede matar al fantasma. Lo único que se puede hacer con un fantasma es invitarlo a la casa; y saber que nuestras identidades son fantasmas”.

Por lo tanto, indica el investigador: “El mecanismo del Indio Fantasma era la otra cara de los procesos históricos conocidos como criollización, blanqueamiento, pampeanización, argentinización, modernización; vale decir: progreso y civilización. ‘Antes’, ‘atrás’ o ‘debajo’ de las ‘buenas identidades’ del criollo, el pampeano, el blanco, el argentino, y el civilizado sigue acechando el fantasma de ‘lo indio’”.

El evento -que se desarrolló días atrás- fue organizado por UPCN – La Pampa, y el acompañamiento del grupo interdisciplinario de arte “Tierra Ranquel” y la UNLPam.

