De mal en peor: Los Grobo suma cheques rechazados por más de $1.800 millones

Se agrava la ya crítica situación del Grupo Los Grobo, uno de los mayores conglomerados del agro argentino. Después del default bursátil comenzaron a rebotar cheques de la compañía. Más concretamente, en los primos días de este 2025 se registraron cheques sin fondos por un monto superior a $1.8.00 millones, según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Los registros oficiales marcan que entre el 2 y el 6 de enero, Los Grobo Agropecuaria presentó cheques rechazados por $1.376 millones, mientras que Agrofina, empresa elaboradora de fitosanitarios controlada por el mismo grupo, sumó otros $450 millones en cheques sin fondos.

Esta situación está generando una profunda preocupación entre los productores que entregaron granos a Los Grobo con precio a fijar y que aún no han recibido el pago correspondiente. La cesación de pagos por parte de la empresa, que incluye el incumplimiento de pagarés bursátiles y obligaciones negociables por más de $500 millones, llevó a muchos de estos productores a solicitar la inmediata liquidación de sus operaciones para asegurar el cobro.

Sin embargo, la mayoría no logró efectivizar el pago, incrementando la incertidumbre en el sector.En rigor de la verdad, ya se habla de miles de productores afectados por la caída en default de Los Grobo, algo que golpearía financieramente al eslabón más débil de la cadena.

Pero eso no es todo, porque muchos otros proveedores serían afectados si se corta la cadena de pago, desde contratistas, hasta empresas de insumos y servicios que trabajan con la compañía. Sin dar nombres propios, las Rurales del norte bonaerense lanzaron recientemente un fuerte comunicado que parece hacer foco en la caída en default de Los Grobo y sus derivaciones y así lo detalla: «El sector agropecuario no debe presentar como propios los problemas particulares derivados de la vinculación con tal o cual empresa. Estos son riesgos empresariales que cada uno asume y, por lo tanto, no constituyen un problema estructural del agro.

Sin embargo, sí representa un problema estructural el hecho de competir con estructuras poco transparentes, a las que se les ha hecho la vista gorda y que, bajo diversos artilugios, manejan dineros de dudoso origen y procedencia. En estas circunstancias, resulta imprescindible que el gobierno analice y actúe sobre el conjunto de factores adversos que están poniendo en serias dificultades al sistema productivo argentino. Actualmente, se configura una perspectiva muy delicada«.

Mientras tanto, la realidad es que la situación del grupo agroindustrial es más que compleja. Es que la deuda total consolidada de Agrofina y Los Grobo asciende a u$s207 millones, de los cuales u$s52 millones vencen en los próximos tres meses. Aunque las empresas cuentan con inventarios de rápida realización por u$s65 millones y caja disponible de u$s15 millones, estos recursos resultan insuficientes para cubrir sus compromisos inmediatos.

Más concretamente, no todo el valor de los inventarios puede transformarse en efectivo de manera inmediata. La venta de estos activos puede enfrentar demoras o descuentos en su valor de mercado. A su vez, los compromisos inmediatos son solo una parte de una deuda total de u$s207 millones. La realidad es que aunque logren cubrir los u$s52 millones, aún quedarían expuestos a la presión de otros vencimientos futuros.

En definitiva, según detallan en el sector, esta sería solo la punta del iceberg para Los Grobo porque se espera que sigan apareciendo cheques rechazados por falta de fondos mientras los productores y proveedores presionan por cobrar. Un combo explosivo.