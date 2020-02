Estafas telefónicas en Castex: A un vecino le sacaron dinero de su cuenta bancaria

La policía de Eduardo Castex reiteró los consejos para prevenir las estafas telefónicas. Fuentes policiales revelaron que en “los últimos días” hubo cuatro intentos de estafas, donde tres fueron abortadas y un vecino “no logró advertir la maniobra ilícita y resultó estafado con la sustracción de dinero de sus cuentas bancarias”. En el hecho interviene la Fiscalía de Delitos Económicos de Santa Rosa.

Desde la comisaría de Eduardo Castex reiteraron tomar medidas ciertas precaucaciones para no dejarse engañar por los timadores telefónicos. Recomiendan que ante llamados de números telefónicos desconocidos se mantenga la calma, en lo posible no atender, no proporcionar datos personales o de familiares y tampoco datos bancarios.

